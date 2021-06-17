Встреча Байдена и Путина: Противостояние за кулисами

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, 16 июня 2021 год, Женева Denis Balibouse / EPA / ТАСС

В Женеве завершилась встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Что осталось за кулисами?

Об этом пишет Сергей Марков на своей странице в Facebook.

За кулисами переговоров Путина и Байдена.

1. Путин на пресс-конференции был великолепен. Байден отработал. Путин дал возможность задать много вопросов и больше иностранным журналистам. Байдену задавали вопросы только свои СМИ, облизывали как Леонида Брежнева, только по согласованному списку, и Байден заранее знал все вопросы, и с суфлером отвечал еще. Ни одного острого вопроса. В общем Байден на фоне Путина - это просто позор как лидер. Американцы, думаю, скоро будут просто плакать от унижения.

2. Путин был очень нервным на пресс-конференции. Путин весь на адреналине, невербалка по полной. Почему? Байден ответил. Он оказывается многократно почти угрожал Путину. Называется, - рассказывал, как США жестко ответят на те или иные неправильные действия России. На убийство Навального. На кибератаки России. И Байден дал Путину список из 16 сфер, в случае атаки на которые США ответят массированной агрессией в кибер-пространстве против России. И что делать тогда?

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И видимо, Путин обалдел, увидев, насколько Байден не адекватен, - в том смысле, что оперирует фейковыми псевдофактами, а не реальностью. И верит реально в совершенно нереальное вранье.

3. Байден тоже был на нервах. Уже после пресс-конференции Байден грубо наехал на журналистку, нахамил ей так, что пришлось позже извиняться. Или Байден устал просто? Или Байден боится, что его в США СМИ подвергнут травле, как Трампа за то, что был бледным на фоне Путина? Ну а кто бы мог быть ярче Путина?

4. Байден побоялся делать пресс-конференцию до Путина.

5. Байден прилетел на какой то просто авиафлотилии. В команде 1500 человек. Два огромных борта номер 1, чтобы никто не знал, на каком точно самолете летит президент. И свой дозаправщик, потому что оказывается весь керосин для самолетов Байдена везут из США. Там в какие-то уже миллиарды обошелся бюджету его визит. Количество авто Байдена не поддается подсчету. Байден здесь не как Брежнев, а как султан или шах Персидской империи в рассвете.

6. В целом цель Путина достигнута, - реальные дипломатические отношения между Россией и США восстановлены. И сделано это путем перехода к жесткой линии.

6.1. Три военных группировки на границе с Украиной

6.2. Аресты радикальной открытой американской политической агентуры.

6.3. Блокирование работы американского посольства.

7. Тема, по которой оба президента ужесточали голос на пресс-конференции , - Украина. Она и останется главной темой. Надо там что-то уже делать. Жестче.

Сергей Марков