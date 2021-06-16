Встреча Байдена и Путина: Будет ли прорыв?

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

Сегодня в Женеве наконец-то происходит столь ожидаемая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Стоит ли надеяться на прорыв в межгосударственных отношениях?

Об этом пишет Максим Яли на своей странице в Facebook.

Встреча Байдена с Путиным: Почему все будет скучно и неинтересно

На мой субъективный взгляд, это будет тот случай, когда ажиотаж накануне превысит ожидаемые итоги.

Повестка встречи всем уже давно известна. Итоги, фактически, тоже.

Еще несколько недель назад пресс-секретарь Путина Песков заявил, что российская сторона не ожидает прорывов от этой встречи. Обе стороны согласились, что двусторонние отношения находятся на нижней точке со времен холодной войны.

Журналисты сейчас проводят параллели со встречей Горбачева с Рэйганом в 1985 году, которая также состоялась в Женеве и стала началом "перезагрузки" отношений и сближения позиций двух стран. Чем это закончилось, в Кремле прекрасно помнят и не устают напоминать своим гражданам о самой главной "геополитической катастрофой ХХ века" - развале СССР.

Поэтому никакой реальной "перезагрузки" после сегодняшней встречи Путина и Байдена ожидать не стоит.

По итогам встречи прозвучат ритуальные мантры по позициям, которые вызывают "серьёзную озабоченность" у каждой стороны.

Байден в третий раз с начала недели заявит о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, озабоченность действиями России в сфере кибербезопасности, преследованиям оппозиции внутри страны и т.д.

В общем именно то, что уже звучало в коммюнике по РФ по итогам саммита НАТО и G7.

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В дипломатии это называется "предсказуемостью политики сторон". Байден в этом плане, если сравнивать с Трампом, крайне предсказуем и действует как политик "старой школы". Шутка ли, он еще Громыко помнит!

Путин отдельно для своих журналистов заявит, что нечего США лезть во внутренние дела РФ, "это не мы" относительно кибератак и "существенных расхождений по Украине". Ну и об "определённых позитивных сигналах" по менее важным вопросам: недопустимости распространения ядерного оружия, климатических изменениях, Афганистану, решениях конфликтов в Сирии, Ливии, Израиле.

Почему я считаю что все будет уныло и неинтересно?

Напомню, что самое интересное после встречи Путина с Трампом в Хельсинки, которую ожидали как минимум не меньше, была совместная пресс-конференция двух президентов.

На которой Путин "съел с потрохами" Трампа и того поддали нереальной критике американские СМИ. Как его только тогда не называли либеральные медиа...

Команда Байдена предусмотрительно решила избежать подобной публичной трепки и рисков. Причины очевидны.

Так что по итогам встречи каждый президент даст подготовленные ответы на очевидные вопросы. Все будет скучно и неинтересно.

В украинских СМИ будут кидать в воздух чепчики о том, что Байден Украину "не слил". А как он может это сделать? Даже Трампу, который, уверен, с удовольствием разменял бы "украинскую карту" на "сирийскую" или "северокорейскую", не смог этого сделать. Потому что двухпартийный консенсус.

Байден, который как минимум на словах всегда поддерживает Украину и прекрасно осознает значение нашей страны для Путина и внешней политики Кремля в целом - и подавно. Здесь будет долгий торг, и Путину нужно еще что-то сопоставимо важное предложить ему в ответ. Пока я таких "козырей" не вижу.

Кроме того, самая главная оперативная цель Кремля уже достигнута - "Северный поток-2" осенью будет благополучно достроен. В Афганистане, после вывода остатков американского контингента осенью, риски безопасности для РФ только возрастут. Поэтому в этой сфере Кремль заинтересован в сотрудничестве. Возможны также определённые уступки и по Сирии с Ливией.

Но главной стратегический целью встречи Путина и Байдена является начало диалога по новому соглашению о сокращении ядерных потенциалов двух государств после завершения действия СНВ-3, действие которого обе стороны продлили в феврале на пять лет без нареканий.

Безусловно будут говорить о ядерных программах Ирана и КНДР. Но в этих вопросах Кремль не имеет решающего голоса.

В отличие от США в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО и, главное - имплементации политической части Минских соглашений. Которые экс-куратор "псевдореспублик" Сурков недавно назвал главной дипломатической победой Путина. Вот их имплементация - это и есть приоритет Кремля и помощь США в давлении на Киев очень будет кстати.

Вопрос даже о предоставлении ПДЧ пока не стоит на повестке. В итоговом заявлении чётко сказано, что без реформ и результатов в борьбе с коррупцией Украина его не получит. А это уже зависит от нас самих и судя по "успехам" 30 лет продолжаться это может еще не меньше.

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Так что намного более красноречивыми итогами встречи для Украины будут не заявления Путина и Байдена на пресс-конференциях, а ситуация на Донбассе после нее. Скорее всего, будет все спокойно. Пока. А вот реальная картина относительно того, договорятся ли Путин и Байден о чем то без участия Украины - станет понятной уже осенью.

Вот тогда и "посчитаем цыплят".

Максим Яли