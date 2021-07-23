Вспышка насилия в ЮАР: Эхо апартеида и новые гражданские войны

Массовые протесты в Южной Африке Фото из открытых источников

13-15 июля в нескольких регионах Южноафриканской республики (ЮАР) вспыхнули масштабные погромы и беспорядки. В результате столкновения протестующих с полицией погибли 72 человека, сотни других получили ранения, а 1234 лица задержаны. В некоторые города правительству даже пришлось ввести армию. Что происходит?

Об этом пишет Илия Куса в Telegram-канале UIF.

В чем причина вспыхнувших протестов?

Демонстрации были организованы в ответ на арест экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, которого приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Сторонники президента вышли на улицы, сначала в его родной провинции Квазулу-Натал, а затем охватили еще несколько регионов, включая экономические центры ЮАР Йоханнесбург и Дурбан, которые больше всего пострадали от погромов и уличных столкновений.

Кто такой Джейкоб Зума?

Он был президентом ЮАР в 2008-2018 годах, а также одним из соратников первого президента страны Нельсона Манделы. Как политик, он довольно одиозный, известный своими скандальными заявлениями против подростковой беременности и ЛГБТ, а также из-за многочисленных коррупционных скандалов, в которые часто попадал, особенно на посту президента. Сейчас он проходит еще по нескольким делам, в которых его обвиняют в растрате, коррупции и злоупотреблении служебным положением. Несмотря на это, он довольно популярен среди бедных слоев населения, христианских консервативных групп и его родного племени зулусов.

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Почему именно из-за него все началось?

Не совсем из-за него. Благодаря своей лево-националистической популистской риторике, Зума стал "кумиром" для миллионов бедных, консервативных и патерналистски настроенных черных африканцев, героем борьбы с непопулярными неолиберальными реформами его предшественника, которые он связывал с "белым капитализмом". Его заключение на фоне сложной экономической ситуации (экономика просела на 7% в 2020 году), пандемии COVID-19 и внутреннего социального напряжения и привело к вспышке протестов.

Более глубинные проблемы кризиса?

Если углубляться, кризис вокруг заключения Джейкоба Зумы отражает проблемы социально-экономического неравенства и межрасовых конфликтов, которые так и не были решены после падения режима апартеида в 1994 году. К тому же, массовые беспорядки связаны с деградацией государственного аппарата, который за последние 20 лет постепенно сращивался с разнообразными финансово-олигархическими структурами, часто близкими к руководству и лично президенту. Это привело к уменьшению деловой активности, росту безработицы и торможению темпов экономического роста по мере того, как росли государственные долги.

Илия Куса