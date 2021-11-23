Всем, кому сейчас 50 лет и меньше – пенсия "не светит"

Совокупные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП Фото из открытых источников

Догоним и перегоним Африку по пенсиям? С такими темпами, это вряд ли…

Об этом пишет Роман Комыза на своей странице в Facebook.

По данным ОЭСР, совокупные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн).

В списке из 89 стран, которые были исследованы ОЭСР, Украина заняла 88-е место - т.е. второе место… с конца(!) Для сравнения: Россия - 74-е место; Армения - 75-е место; Грузия - 78-е место. Также обходят Украину по этому показателю многие африканские страны, например, такие как Зимбабве (66-е место), Нигерия (70-е место), Уганда (71-е место), Гана (76-е место), Замбия (77-е место), Ангола (81-е место) и т.д.

Фото из открытых источников

В топ-10 входят:

Дания; Нидерланды; Исландия; Канада; США; Швейцария; Австралия; Великобритания; Швеция; Чили.

Первое место в мире по соотношению пенсионных накоплений к размеру ВВП занимает Дания – 229% ВВП ($882 млрд). Накопления более 200% ВВП зафиксированы также в Нидерландах (213%) и Исландии (207%).

Новости по теме: Больше пенсии: Как власть планирует облагать налогом недвижимость украинцев

Семь из 38 стран ОЭСР владеют более 90% всех пенсионных активов (в пределах зоны ОЭСР). США владеют самым большим пенсионным рынком среди стран ОЭСР с размером активов на сумму $35,5 трлн, что составляет 65,6% от совокупных пенсионных активов стран ОЭСР. За ними следуют:

Великобритания ($3,6 трлн, 6,6% пенсионных активов стран ОЭСР);

Канада ($3,1 трлн, 5,7% пенсионных активов стран ОЭСР);

Нидерланды ($2,1 трлн, 3,9% пенсионных активов стран ОЭСР);

Австралия ($1,8 трлн, 3,3% пенсионных активов стран ОЭСР);

Японии ($1,6 трлн, 2,9% пенсионных активов стран ОЭСР);

Швейцарии ($1,3 трлн, 2,5% пенсионных активов стран ОЭСР).

В общем, интересно, но крайне печально все это выглядит, особенно в сравнении… и особенно с учетом того, в каком состоянии на данный момент находится система пенсионного обеспечения в Украине и, тем более, как у нас сейчас складывается демографическая ситуация - прикиньте все это в простейшей проекции на ближайшие 10-20 лет.

Так вот, исходя из этого, в очередной раз могу предположить, что всем, кому сейчас от 50 и ниже, пенсия здесь ВООБЩЕ НЕ СВЕТИТ - если конечно, вы не позаботитесь о себе сами. Чего нам всем и желаю.

Роман Комыза