Вселенная фантаста Герберта: Что нужно знать перед просмотром "Дюны"

"Дюна" фантаста Фрэнка Герберта - это объемное произведение, которое сложно экранизировать, охватив все политические и религиозные контексты Фото из открытых источников

Режиссер Дени Вильнев экранизировал знаменитый роман Фрэнка Герберта "Дюна", что вызвало фурор в киноиндустрии периода пандемии COVID-19. Что важно знать перед просмотром фильма?

Об этом пишет Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

Что нужно знать перед просмотром "Дюны", или после, если вы не читали книги?

Во вселенной "Дюны" есть очень стройная и последовательная научно-фантастическая база.

История

Более 10'000 лет назад произошла ужасная война после которой люди заключили между собой большую Конвенцию. Согласно ей договорились не использовать компьютеры (умные машины) и жестко регулировать войны для сохранения человеческих жизней.

Например запрещено использовать ядерное оружие против людей.

За соблюдением этого следят император и великие дома.

Политическое устройство

Власть во вселенной распределяется между императором, феодалами (большие дома), гильдией навигаторов и религиозной организацией Бене Гессерит.

Устройство похоже на феодализм, где феодами выступают отдельные планеты. Люди расселились по всей галактике. Галактика - это империя, которая управляется падишах-императором. Текущая династия императоров правит уже более 10'000 лет. Кроме императора существует Ландсраад - это парламент, который состоит из Великих Домов. Ландсраад создан, чтобы разрешать конфликты между Великими Домами. В отдельных случаях даже император должен отвечать перед Ландсраадом.

У каждого великого дома есть своя армия, но если сложить все армии Великих Домов, то они будут по силе равняться армии императора. На том и держится политический баланс: Великие Дома объединяются из-за Ландсраада, чтобы император их не перебил по одному, император выступает арбитром в конфликтах феодалов и не подыгрывает отдельным Домам. Ему это запрещено.

Из-за больших расстояний между планетами очень важным органом является Гильдия навигаторов, которая единственная умеет делать мгновенные межзвездные перелеты, но для этого им нужно много спайса. Спайс добывают на планете Арракис (или Дюна) и это контролируют император и Великие Дома, но межзвездные передвижения и торговлю контролирует Гильдия. Так и держится баланс.

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Главным религиозным орденом в империи является Бене Гессерит - это закрытый женский религиозный орден. Орден имеет уникальные навыки и неизвестные широкой публике задачи - генетическая селекция с целью создания сверхчеловека, чтобы спасти человечество. Обычно при всех домах есть представительница ордена, или жена феодала принадлежит к этому ордену. Получить "собственную" Бене Гессерит считается большой честью, из-за этого плетутся интриги и ведутся драки. Глава ордена - Мать-настоятельница.

Одно из навыков - правдовещание - используется во время споров между феодалами. В Ландсрааде существует процедура допроса, которую ведет преподобная мать, во время которой феодалы физически не могут говорить неправду. Таким образом, если дома конфликтуют, то должны это делать по закону, или очень хитрым образом, потому что правда вскроется во время разбора конфликта.

Технологии

После войны с машинами, заключения Конвенции и отказа человечества от развития компьютерных технологий и искусственного интеллекта был выбран путь развития человеческого потенциала. Со временем выделилось два течения - школы.

Первая из них - школа ментатов - пошла по пути развития интеллектуальных способностей, воспитывая людей-компьютеров (в фильме у них татуированная черная полоска на нижней губе). Они обычно выполняют функцию советников для глав домов.

Вторая - школа Бене Гессерит - шла по пути раскрытия спиритических сверхвозможностей, развивая техники правдоподобия, предвидения будущего и Голоса, велению которого могли противиться лишь отдельные хорошо тренированные и психически развитые люди. Сестер Бене Гессерит обучали шпионажу и контршпионажу, техникам самоконтроля, психологии контроля над людьми и т.д.

Эти две школы пошли совершенно разными путями и недолюбливали друг друга. Ментаты распространяли и культивировали слухи и называли сестер Бене Гессерит исключительно ведьмами и постоянно подозревали во всех бедах.

С изобретением энергетических щитов огнестрельное и лазерное оружие перестало быть главным средством войны. Щит так устроен, что отражает любой движущийся объект быстро, но пропускает что-то, движущееся медленно. Таким образом шары будут отскакивать от щитов. Если щит поразить лазером, то произойдет мини ядерный взрыв, поэтому лазеры на войне используют мало и очень осторожно.

Поэтому войны в основном ведутся врукопашную.

Существуют мгновенные межзвездные перелеты путем сворачивания пространство-времени. Но чтобы проложить верный путь для космических кораблей, то нужны сверхчеловеческие способности Навигаторов. Эти способности навигаторы получают употребляя большое количество спайса. Если не использовать услуги Навигаторов, то большинство кораблей просто разбрасывает по необъятной вселенной во время перелетов.

Арракис или Дюна

Единственная планета во Вселенной, на которой добывают спайс-меланж. Откуда возникает спайс широко неизвестно, но каким-то образом в этом задействованы огромные песчаные черви.

Спайс имеет психоделические, мистические, сверхъестественные качества часто связанные со знанием будущего и прошлого. Из-за этого, является ключевым для межзвездных перелетов, поэтому является самой ценной субстанцией в галактике. Пахнет корицей. Если употребить много, то у тебя синеют глаза.

Местный народ Дюны - фремены. Они живут в пещерах и пустыне, из-за того, что постоянно находятся близко к спайсу, то имеют разные, более сильные чем у людей способности. Главная валюта фременов - вода. В пустыне ее мало, поэтому это самая ценная вещь для них, и они все измеряют водой.

Обстоятельства которые происходят до начала фильма

У текущего императора нет сыновей (а трон передается по мужской линии), поэтому он чувствует, что его политическая позиция ослабевает. Герцог Лето Атрейдес (отец главного героя Пола) - очень популярен среди всех великих домов, чего давно не бывало, и император чувствует, что Лето мог бы объединить их всех и захватить его трон. Не то, чтобы герцог такое планировал, но риск для императора есть и он его хочет уменьшить.

Лето Атрейдес - хороший лидер, в народе его называют справедливым. Атрейдесы по характеру гордые смельчаки. Но Лето очень контролирует в себе эти добродетели после того, как его отца-герцога убил бык во время корриды, когда тот развлекался в качестве торреадора. Голова этого быка с тех пор висит в обеденном замке.

Мать главного героя Пола - Леди Джессика, она принадлежит к ордену Бене Гессерит. Хотя она родила Лето сына-принца, но герцог на ней не женился, ибо бережет себя для возможного важного феодального Союза. Планета Атрейдесов - Каладан.

Дома Атрейдесов и Харконенов враждуют уже тысячи лет. Сейчас главный у Харконенов - барон Владимир. Последние 80 лет Дюна была феодом Харконеном. Поэтому сейчас они чрезвычайно богаты. Барон хотел бы избавиться от дома Атрейдисов навсегда. Планета Харконенов - Геди Прайм.

Алексей Соболев