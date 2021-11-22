Возможен ли пожизненный иммунитет от вирусов?

Черная оспа считается полностью побежденной, но в мире остались образцы ее вирусов фото - из открытых источников

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 возникает справедливый вопрос: можно ли получить пожизненный иммунитет от вирусов?

Об этом пишет Евгений Игоревич на своей странице в Facebook.

Ученые изучали иммунитет к кори со всех сторон – не просто следили за больными, а даже специально заражали обезьян. Причем заражали интересно: одних диким натуральным вирусом, а вот других ослабленным вирусом, который используется в вакцине. И исследователи измеряли всё – различные типы антител, Т-клетки, изучали репликацию вируса и его клиренс в организме.

Оказалось, что после того, как человек (или животное) клинически выздоравливает, в организме еще очень далеко до победного спокойствия. MV (вирус кори) еще длительный период находится в лимфоидных и других тканях – не менее 1-2 месяцев. Бывает, что и до полугода. Вот так!

С одной стороны, это опасно для иммуноослабленных людей (например, ВИЧ-инфицированных), так как может развиться тяжелое, к счастью, крайне редкое, заболевание – подострый склерозирующий панэнцефалит.

Но, в подавляющем большинстве случаев, этакая персистенция нам на руку: медленно и постепенно обучаясь и закаляясь, в организме вырабатываются особые, очень сильные и эффективные нейтрализирующие антитела. Совместно с высокоспецифичными Т-клетками, они изгоняют вирус из нашего тела (уничтожают) и навсегда, пожизненно, защищают нас от повторных заражений.

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Именно длительное пребывание вируса кори в нашем теле вынуждает иммунитет максимально перевооружаться, просто "до зубов", чтобы победить окончательно (обязательно расскажу потом отдельно, почему такое не получается при ветрянке).

Однако, человек после исчезновения сыпи (даже немного раньше) совершенно не заразный для окружающих. Это удивительно. Вирус никуда не делся, но человек живет дальше, совершенно не будучи опасным для других.

Как так?

Ученые, чтобы объяснить такое явление, различают понятие инфекционный вирус и вирусная РНК. Если сказать по-простому, то вирус не может уже полноценно собраться в единую структуру – РНК плюс все необходимые белковые оболочки и т.п. Он как бы застрял, подобно танку с оторванной гусеницей на перекрестке – и не сдается, но уже и не нападая так активно. А тем временем наши иммунные клетки все сильнее и сильнее закаляются и набирают силу.

Любопытно, а если бы им после выздоровления делали ПЦР? Что бы было? К сожалению, таких данных я не нашел…

И вот наступает момент, когда, навалившись, вся толпа "разъяренных солдат" выбивает остатки вражеских сил из их убежищ. Человек наконец-то полностью выздоравливает.

Исследователи провели ряд ценнейших наблюдений на изолированных островных государствах, когда там возникали вспышки завезенной кори. Зная процент ранее переболевших, а также вакцинированных от кори, ученые доказали пару важных тезисов:

Иммунитет от кори пожизненный, благодаря особому классу нейтрализующих антител и Т-клеткам. Иммунитет переболевших бесспорно сильнее и совершеннее поствакцинального (хотя последний тоже неплохой). Заражение мартышек разными типами вируса четко доказало, что внедрение в ткани организма дикого и ослабленного (вакцинального) вирусов происходят по различному пути. Это сильно влияет на качество иммунного ответа и иммунную память. Вакцинация от кори, живой ослабленной вакциной, достаточно эффективна, и позволяет защищать привитых в детстве людей даже на протяжении нескольких десятилетий. Но не пожизненно. Многим требуется ревакцинация (в среднем, каждые 10 лет). К примеру, от вируса желтой лихорадки достаточно однократной вакцинации на всю жизнь. Оценивая уровень ОСОБЫХ нейтрализирующих антител, можно четко определить – сработала ли вакцина и когда нужна ревакцинация. Привитый, но контактирующий с корью – постоянно дополнительно иммунизируется - ему ревакцинации не нужны.

Очень рекомендую ознакомиться с результатами этих исследований на изолированных островах. Это интересно.

Вообще, применение рациональной иммунопрофилактики от кори – пример успешной и грамотной победы над тяжелым заболеванием. Более чем 50-летний опыт использования противокоревых вакцин, безопасных и эффективных, расставил многие точки над "і".

Признание природного иммунитета и четкое понимание, для кого нужна вакцинация, позволили поставить под контроль такое серьезное заболевание, как корь, во многих странах.

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Никто не гоняется в мире за переболевшими от кори. Вакцинируют детей и ревакцинируют тех, кто привит очень давно и потерял защитный уровень антител. Открыто говорят, что вакцинальный иммунитет слабее и требует контроля.

Прописные забытые истины…

И никогда, ни уважающие себя ученые, ни эксперты ВОЗ не говорили, что природный иммунитет хуже вакцинального. Никогда. Это был общепринятый факт…

Не верите? Посмотрите Иммунологические основы иммунизации, сборник ВОЗ.

Также добавлю, что в течение двух лет незадолго до ковидной эпидемии в Киеве наблюдалась сильнейшая вспышка кори. Отделение инфекции было заполнено коревыми больными, и так продолжалось все два года. Опыт мы получили просто бесценный. Примечательно, что в начале лета 2019 все резко оборвалось. Видимо, переболело какое-то критическое количество неболевшего населения, и все закончилось.

Показательно, что, находясь в самом эпицентре заболевания, из медперсонала заболели только те, кто не болел ранее. У меня, к слову, при исследовании были антитела на очень высоком уровне. Хотя корью я болел в 3 года. Выводы исследователей блестяще подтвердились на практике.

Конечно же, корь – особое заболевание. Механизм развития гриппа и других ОРЗ несколько другой, пожизненного иммунитета здесь не будет.

Но как работает иммунитет в таких случаях? Часто ли мы болеем повторно гриппом? Что помогает нам выздороветь? Как влияет контакт с больными для переболевшего?

Евгений Игоревич