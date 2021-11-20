home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Вова, ты всех нас обманул, но уже хватит – передай лучше власть Медведчуку, он знает, как спасти Украину

Александр Потемкин
Александр Потемкин

Общественный деятель

Владимир Зеленский во время комедийного шоу, Бровары, 29 марта 2019 года Shutterstock.com

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

Попалось на глаза старое, за 2016 год, видео с Зеленским – на нем он шутит о том, как украинцы ведутся на картинку и голосуют за кого-попало на выборах.
 
- Кто будет за меня голосовать, если я действительно пойду в президенты? (в зале лес рук).
 
- Ребята, вы что все с ума сошли? Разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и все – все уже готовы за него голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт. Я просто показал вам технологию, как это работает. Как можно сделать из… А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать.
 
 
И как теперь воспринимать эту "шутку"? Ведь Зеленский в 2019-м взял и сделал то, что высмеивал тремя годами ранее – на**ал украинцев с помощью красивых роликов и шоу на стадионе, а заполучив власть, показал всю свою мерзкую сущность.
 
Талантливый комик Вова Зеленский стал самым бездарным президентом в истории страны. Сдал Украину с потрохами (с землей, заводами) западным кураторам, нагнул украинцев с ростом цен и тарифов, смеется над тем, что на востоке до сих пор война, а миллионы граждан вынуждены эмигрировать. А вам смешно?
 
Вова, опомнись – страна это тебе не шуточки шутить на сцене. Пошутил ты уже достаточно, мы наелись и больше не вытянем. Довольно! Вова, пора возвращаться в "Квартал", там у тебя лучше получается. Ты выставил 42 миллиона украинцев кретинами, помог обобрать их до нитки и тебе мало? Побойся бога! Уходи и забери с собой всю эту "зеленую" шваль.
 
А если боишься уйти (а ты боишься, мы знаем), то встань в сторонке и не мешая людям, которые знают, что такое руководить государством, спасти Украину. Ты посадил под домашний арест Медведчука, чтобы он ничего не смог сделать. Но он даже в таких условиях уже сделал больше тебя в разы. Если бы не ты, Вова, мы бы покупали газ по 175 долларов, у нас вакцинация началась бы намного раньше и эффективнее, на Донбассе был бы мир, украинцы из плена вернулись бы домой, не было бы проблем с углем, тарифами, экономикой.
 
Вова, отпусти Медведчука и не добивай страну. Мы и так на грани краха, тебе потом это украинцы не простят. Мы увидели, кто такой Вова Зеленский, давай теперь мы все же доверимся профессионалам. А ты, Вова, иди шути на корпоративах. У тебя так классно получалось. Можешь даже о власти шутить, если совести после всего навороченного хватит.
 
Александр Потемкин
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

В Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человек В Канаде хотят разрешить COVID-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет В Канаде одобрили бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних В Канаде впервые диагностировали астму, вызванную изменениями климата

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект