live
Новости » Политика Читати новину українською

Военный переворот в Армении: Пашинян уходит в отставку?

Сергей Марков
Сергей Марков

Политолог

Протестующие в Ереване Sputnik

В столице Армении Ереване протестующие перекрыли движение центральных проспектов и улиц и потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Что происходит и какие дальнейшие прогнозы?

Об этом пишет Сергей Марков на своей странице в Facebook.

Армения. Прямо сейчас там происходит государственный переворот. Вероятно, Пашиняна свергнут.

  1. Сначала Никол Пашинян уволил замначальника Генштаба Армении за то, что тот покритиковал Пашиняна.
  2. В ответ военное руководство потребовало отставки Пашиняна.
  3. В ответ Пашинян уволил начальника Генштаба в прямом эфире. И призвал народ выйти на центральную площадь Еревана и "защитить революцию".
  4. Сейчас будут две демонстрации, одна за Пашиняна, другая против.
Новости по теме: Twitter удалил сотни аккаунтов, связанных с Ираном, РФ и Арменией

Свергнут ли Пашиняна? Пока не понятно. Хотя могут свергнуть в любой момент. Россия против Пашиняна, но против именно свержения главы Армении силой. Но если толпы в Ереване вместе с военными прямо свергнут Пашиняна, то Россия примет любой выбор народа Армении. И такой большой поддержки, на которую может рассчитывать Лукашенко, Пашинян не получит. Свержение Пашиняна не приведет к срыву мирного договора по Нагорному Карабаху. Свержение Пашиняна также не повлияет на членство Армении в ОДКБ и ЕЭС.

Сергей Марков

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО Оклады школьных медиков планируют повысить на 50% Украина вышла из двух соглашений СНГ по воздушному пространству Украинцев завтра начнут вакцинировать от коронавируса

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Суд над Стерненко. Вакцинация. Блокировка СМИ | Ток-шоу
Олег Волошин | Санкции против оппозиции. Дело Стерненко. Вакцинация | Украинский формат | 24.02.21
Обыски у Юрия Дудкина. Старт вакцинации. Грузия открывает границы | #Новости | 24.02.21
Начало вакцинации. Протесты в поддержку Стерненка. Оттепель в Украине | #Новости | 24.02.21
Дело Стерненко. Протесты под Офисом президента. Вакцина Степанова | Ток-шоу