Военный переворот в Армении: Пашинян уходит в отставку?

Протестующие в Ереване Sputnik

В столице Армении Ереване протестующие перекрыли движение центральных проспектов и улиц и потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Что происходит и какие дальнейшие прогнозы?

Об этом пишет Сергей Марков на своей странице в Facebook.

Армения. Прямо сейчас там происходит государственный переворот. Вероятно, Пашиняна свергнут.

Сначала Никол Пашинян уволил замначальника Генштаба Армении за то, что тот покритиковал Пашиняна. В ответ военное руководство потребовало отставки Пашиняна. В ответ Пашинян уволил начальника Генштаба в прямом эфире. И призвал народ выйти на центральную площадь Еревана и "защитить революцию". Сейчас будут две демонстрации, одна за Пашиняна, другая против.

Свергнут ли Пашиняна? Пока не понятно. Хотя могут свергнуть в любой момент. Россия против Пашиняна, но против именно свержения главы Армении силой. Но если толпы в Ереване вместе с военными прямо свергнут Пашиняна, то Россия примет любой выбор народа Армении. И такой большой поддержки, на которую может рассчитывать Лукашенко, Пашинян не получит. Свержение Пашиняна не приведет к срыву мирного договора по Нагорному Карабаху. Свержение Пашиняна также не повлияет на членство Армении в ОДКБ и ЕЭС.

Сергей Марков