Военные учения "Запад-2021": Как смертоносные танки-роботы всполошили Европу

Совместные стратегические учения "Запад-2021" вооруженных сил России и Беларуси на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами РИА Новости

Грозные машины, представленные Россией на учениях "Запад-2021", всполошили европейские страны, которые не исключают военного вторжения.

Об этом пишет Daily Express.

Владимир Путин во время совместных военных учений с Беларусью задействовал новейшие и смертоносные образцы российской боевой техники.

Российские и белорусские войска проводят масштабные военные учения вблизи европейских границ, планируя завершить их в четверг. В маневрах "Запад-2021" участвуют до 200 000 военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов, до 15 кораблей и почти 300 танков, о чем сообщило российское Министерство обороны. Москва на этих учениях впервые продемонстрировала боевой роботизированный комплекс "Платформа-М" и новые боевые машины "Сармат-2", о чем сообщили российские средства массовой информации.

Боевой робот "Платформа-М" – это грозная машина, вооруженная гранатометами и пулеметом. Управление ею осуществляется дистанционно.

Роботизированный комплекс "Платформа-М" РБК

Белорусский президент Александр Лукашенко в воскресенье наблюдал за ходом учений и был в полной боевой готовности. Государственное информационное агентство БЕЛТА опубликовало фотографию президента в зеленой военной форме, внимательно наблюдающего за ходом учений на Обуз-Лесновском полигоне.

Позже он заявил: "Это одно из важнейших учебных мероприятий для вооруженных сил, которое проходит на фоне продолжающейся гибридной агрессии Запада против Белоруссии и России".

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Ожидается, что Путин на следующей неделе проинспектирует эти военные учения, которые он назвал целесообразными с учетом нарастающей активности НАТО в регионе.

Однако маневры "Запад-2021" вызвали беспокойство среди членов НАТО, имеющих с Белоруссией общую границу на западе. В частности, Эстония выразила обеспокоенность, что эти маневры могут стать предвестником российского вторжения в ближайшем будущем.

Давая в пятницу интервью, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем (Martin Herem) сказал: "Мы должны понимать, что это [нападение России на Эстонию] может случиться в ближайшие годы".

"Скорее всего, цель России не в том, чтобы нас оккупировать. Она не хочет получать контроль посредством оккупации, но ей нравится нестабильность и влияние, которых она добивается через нестабильность".

Эстония входила в состав Советского Союза, и на востоке страны до сих пор проживает значительное русское меньшинство.

После украинского кризиса 2014 года Путин выступил с предостережением, что он воспользуется любыми имеющимися у него в распоряжении средствами для защиты русских, которые живут за границей.

"Хочу, чтобы все понимали: наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических и экономических – до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций, права на самооборону", – сказал он в 2014 году на совещании российских послов.

Путин добавил: "Когда я говорю о русских людях и русскоязычных гражданах, я имею в виду людей, которые ощущают, чувствуют себя частью так называемого широкого русского мира, не обязательно этнически русские люди, но те, кто считает себя русским человеком".

Джон Варга

Перевод: ИноСМИ