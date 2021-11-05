Водитель запачкал пешехода грязью из лужи: Как добиться возмещения ущерба?

В случае наступления ситуации в которой вас испачкали грязью из лужи стоит сразу вызвать сотрудников полиции, которые смогут зафиксировать этот факт Фото из открытых источников

Можно ли добиться возмещения морального и материального ущерба с водителя, запачкавшего пешехода грязью из лужи? Да. И вот почему.

Об этом пишет Telegram- канал "Адвокат Права".

Ответственность водителя за загрязнение пешехода грязью из лужи.

Нет, отдельной статьи в КУоАП относительно этого нет. Поэтому сегодня говорим в рамках гражданского законодательства Украины.

Прежде всего в подобной ситуации нужно определить, в чем потерпевшее лицо видит причиненный таким случаем вред. ГК Украины предусматривает возмещение материального и морального вреда.

1. Так согласно статье 22 ГК Украины, лицо, которому нанесен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение.

Убытками являются:

потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые лицо сделало или должно сделать для восстановления своего нарушенного права (реальные убытки);

доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

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Убытки возмещаются в полном объеме, если договором или законом не предусмотрено возмещение в меньшем или большем размере. По требованию лица, которому причинен вред, и в соответствии с обстоятельствами дела имущественный вред может быть возмещен и другим способом, в частности, ущерб, причиненный имуществу, может возмещаться в натуре (передача вещи того же рода и того же качества, исправление поврежденной вещи и т. п).

2. Согласно статье 23 ГК Украины, лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав.

Моральный ущерб заключается:

в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или другим повреждением здоровья;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением в отношении него самого, членов его семьи или близких родственников;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества;

в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Для того, чтобы добиться возмещения причиненного вреда в судебном порядке такой вред должен быть доказан доказательствами.

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В соответствии со статьей 76 ГПК Украины, доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и других обстоятельств, которые имеют значение для решения дела.

Эти данные устанавливаются следующими средствами:

письменными, вещественными и электронными доказательствами (это могут быть квитанции из химчистки о стоимости очистки одежды, документ, который подтверждает стоимость поврежденного или уничтоженного имущества, видеозапись или фото факта обливания грязью); заключениями экспертов (например заключение специалиста о характере и размере нанесенного ущерба); показаниями свидетелей (которые могут подтвердить факт такого события, и помогут идентифицировать лицо, причинившее ущерб).

В случае наступления ситуации, в которой вас испачкали грязью из лужи, стоит сразу вызвать сотрудников полиции, которые смогут зафиксировать этот факт.

Подобное происшествие может сопровождаться нарушением правил дорожного движения, например, водитель не сбавил скорость при приближении к пешеходному переходу (что предусмотрено пунктом 18.1 Правил дорожного движения) и облил пешехода, который стоял перед ним. В таком случае водитель может понести административную ответственность согласно положению статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.