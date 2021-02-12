Внутри олигархата вызрел жестокий конфликт, впереди снова Майдан?

И этот конфликт в энергетической сфере быстро нарастает, вовлекая в него всё большее число участников.

Об этом пишет Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Ядро конфликта – права собственности на ранее приватизированные несколькими ФПГ энергетические активы, которые в условиях коронакризиса хотят вернуть в демократическое государственное пользование.

Но это, по-моему, всего лишь верхняя часть айсберга колоссальных проблем. На самом деле активно разворачивается скрытая от посторонних глаз схватка между олигархами за новый передел собственности в украинской энергетике.

Это только формально у нас демократия, а в действительности все рычаги власти – у олигархов. И если кто-то из них в своё время не смог приобрести тот или иной энергетический актив, то сейчас, например, Коломойский компенсирует свои издержки и потери полным контролем со стороны своих коммерческих структур над государственным "Центрэнерго", а Пинчук придумал какой-то "зеленый сертификат" для своих предприятий, чтобы ввести дисконт на платежи за потребленную электроэнергию.

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Аж дух захватывает от этих примитивных и циничных "изобретений". Но они в штыки принимаются другими олигархами – собственниками энергетических активов. Вот почему у нас олигархат никогда не был монолитным, наоборот, между ними перманентно возникают противоречия и конфронтации, в которые неизменно втягиваются одураченные люди.

Правда, в последнее время появилось ощущение, что украинцы стали понимать: никто больше, чем олигархи, владеющие и контролирующие энергетические активы, не заинтересован в максимальной эксплуатации и ошкуривании всего населения. А если кто-то из крупного капитала попытается начать действовать по принципу "я против" или просто говорить на эту тему в данном контексте – его тут же уничтожат.

Особенно опасными такие разговоры могут быть в ходе телевизионных ток-шоу, которые со всё большим раздражением смотрят обнищавшие украинцы. Именно они, по словам циничных политиков, не вписались в украинский рынок, а потому стали чужими на этом празднике жизни крупного капитала.

И вот теперь этим озлобленным, без денег и достойной работы трудягам снова представилась возможность поучаствовать в новом крупном конфликте, где отдельные олигархи опять решили сильно встряхнуть страну. Думаю, и в этот раз мало кто захочет отсидеться дома и остаться в стороне от разворачивающихся событий. Убедительное подтверждение этому – динамичное начало действий участников "тарифного майдана".

Александр Гончаров