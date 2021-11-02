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Власть использует суды как площадку для дискредитации Медведчука

Виталий Журавский
Виталий Журавский

Украинский правовед и политический деятель

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

Сегодня Печерский районный суд Киева в очередной раз вляпался в историю, приняв решение о мере пресечения в виде личного обязательства Виктору Медведчуку по новому подозрению.

По команде реализовано ходатайство прокуратуры, а по факту – президента Зеленского.

Несколько выводов из этого позорного политического судилища:

1. Стороне обвинения не удалось юридически доказать ни состав преступления, ни событие преступления, инкриминируемого председателю Политсовета ОПЗЖ В. Медведчуку. По обвинениям в рамках дела о госизмене и покушении на ограбление национальных ценностей подозреваемого обязаны содержать под стражей, но даже по команде ОП ручные судьи не смогли это сделать, потому что прокуратура не предоставила ни одного аргументированного доказательства.

2. В политическом преследовании оппозиционного политика продолжают использовать только тех судей, которые зависимы от Офиса президента и априори не способны на осуществление правосудия.

3. Ориентация идет на максимальное затягивание судебных разбирательств с тем, чтобы в случае досрочных президентских и парламентских выборов не допустить Виктора Владимировича к участию в этой гонке.

4. Суд используется как чисто манипулятивная медиаплощадка для дискредитации Медведчука по надуманным предположениям при полном отсутствии доказательств в нарушении им законов Украины. Если указанный политик и создает угрозу, то не государству, а лживой, коррумпированной, вороватой власти, которая своими действиями привела к тотальному обнищанию украинцев, к существенному ограничению их прав и свобод.

5. Сломать Медведчука не удалось. Он ведет себя достойно, взвешенно и с уважением к правовым институтам страны в отличие от представителей Зе-команды.

6. Когда возле суда отсутствуют радикалы, знайте: они точно проинформированы, что политическое преследование одного из лидеров оппозиции будет продолжаться и судьи, как послушные официанты, исправно отработают политический заказ Банковой.

Но так не будет всегда. Убежден!!!

Виталий Журавский

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