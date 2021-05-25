Власть хочет лишить людей субсидий, и это не укладывается в голове!

Субсидиями государство признает свою неспособность обеспечить украинцев достойной заработной платой Из открытых источников

В вопросе с субсидиями людей уже запутали дальше некуда. Да что там людей, сами соцработники запутались в новых правилах. Давайте попробуем разобраться, кого лишат субсидий, а кому просто нужно перерегистрироваться.

Об этом рассказывает Сергей Морозов в своем YouTube-канале.

Итак, в Украине снова меняются правила предоставления субсидий. Видимо наши власти осознали, не без давления общества, что они перегнули палку. Нововведения будут касаться от возврата автоматического переоформления субсидий (но не для всех) до пересмотра в требованиях к имущественному статусу.

Что мы имеем.

На автоматическое переназначение субсидии могут претендовать те, кто за год, так сказать не разбогател, не обжился имуществом и не накопил долгов по коммуналке. Будут проверять наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов.

Изменили требования по депозитам. Проходную для субсидии планку повысили до 100 тысяч гривен, то есть почти вдвое. Также не будут учитывать доходы от депозитов при расчете среднемесячного дохода домохозяйства.

Так же допускается "лишнее" жилье, но только в сельской местности. Если у вас три-четыре квартиры в Киеве, то субсидию вам не дадут, но если есть квартира и дом в селе, то вам не откажут. Также не будут учитывать жилье, которым человек владеет на правах совместной собственности.

Тут сразу возникает вопрос: почему две квартиры в Киеве для субсидии непроходные, а одна квартира в столице и особняк в пригороде - допускаются. Ведь стоимость дома в селе может значительно превышать ценник на городскую квартиру.

А вот заново нести документы придется людям, которые получали помощь в безналичной форме. Те, кому она была назначена по фактическому месту жительства - арендаторы, внутренне перемещенные лица. Это якобы нужно для того, чтобы подтвердить место жительства. А также если в учет не брались прописанные, но не проживающие. Это нужно для понимания о том, кто именно на данный момент проживает по адресу получения субсидии.

По сути, с мая жилищная субсидия уже не назначается тем семьям, у кого в собственности два и более жилых помещения. Не повезло так же и обладателям транспортного средства, которому менее пяти лет, или у кого есть более одного транспортного средства младше 15 лет - мопед и прицеп не в счет.

У меня просто в голове не укладывается тот ажиотаж, который будет при переоформлении субсидий. Ведь большинство тех, кто получают субсидию, не пользуются интернетом и даже не знают о том, что не надо идти переоформлять. А соцработники говорят, приходить все равно нужно. Я боюсь, что те, кто к ним не явится, и претендует на субсидию автоматически, лишатся ее. В общем эта путаница только на руку государству.

Сегодня главная цель нашей власти существенно сократить получателей субсидии из-за отсутствия денег в бюджете. И даже те смягчающие условия не решают главный вопрос, как при росте коммунальных тарифов в 2021 году как минимум на 40% можно сокращать количество субсидиантов.

Сергей Морозов