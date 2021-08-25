Владимир Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Оригинал на Facebook -странице "Комитета избирателей Украины".

Комитет избирателей проанализировал выполнение обещаний В. Зеленского, озвученных в прошлом году во время выступления по случаю Дня Независимости Украины.

Заявления президента касались соблюдения режима тишины на Донбассе, борьбы с коронавирусом, возвращения оккупированных территорий, осуществления наказания в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене.

"Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал В. Зеленский в 2020 году, не было реализовано. В частности, в течение года власти не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чем отмечал президент во время своего выступления, а также фактически было провалено начало кампании по вакцинации населения от коронавируса, несмотря на заявления президента о полной готовности к таким действиям. Также В. Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл "аттракционом для киевлян", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Анализ выполнения заявлений В. Зеленского с выступления ко Дню Независимости-2020:

1. "Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились про "тишину". Они ответили: "мы слышим не новость. Мы слышим тишину". И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога лишь об одном – пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы - годами"

Не выполнено. Режим прекращения огня действовал в течение нескольких месяцев с июля 2020 г. Однако, начиная с 2021 г., режим тишины был сорван, что публично признавали представители украинской власти. В феврале было зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что стало самым высоким показателем с начала перемирия. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. В. Зеленский заявил, что соблюдение тишины все еще остается первым шагом для конструктивных переговоров.

2. "Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись."

Не выполнено. В течение 2020 г. украинской власти не удалось достичь прогресса в вопросе возвращения оккупированных территорий. Предложения В. Зеленского относительно пересмотра текста Минских договоренностей, вступления США в Нормандский формат, личных переговоров с В. Путиным не были реализованы. Среди позитивов стоит отметить проведение Крымской платформы, в которой приняли участие 46 стран мира.

3. "Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И безразлично, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму"

Не выполнено. Обещание о привлечении к ответственности лиц, которые подозревают в действиях, имеющих признаки государственной измены, не было реализовано.

4. А наша военная техника – сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем собственную армию. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и наши территории."

Не выполнено. 24 августа 2021 г. в г. Киеве состоялся военный парад по случаю 30-ти летия украинской независимости.

5. "Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории..."