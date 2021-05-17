Владимир Путин молниеносно вступился за Виктора Медведчука, - "Коммерсантъ"

Виктор Медведчук и Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

На заседании Совбеза он нашел слова поддержки домашнему арестанту

Об этом пишет "Коммерсантъ".

14 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин неожиданно страстно вступился за украинского политика Виктора Медведчука, предположив, что теперь за сотрудничество с Россией будут преследовать всех, кто этим сотрудничеством занимается. Ответ из Киева, считает специальный корреспондент "Коммерсантъ" Андрей Колесников, оказался просто молниеносным, причем тоже с платформы Совета безопасности.

Владимир Путин почти сразу предложил, упомянув сначала, что надо подробно разобрать конфликт между Израилем и Палестиной (притом что главной была заявлена интригующая тема "обеспечения наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют"), прежде всего поговорить о том, "что сейчас происходит в соседнем государстве, в Украине".

Следующие несколько минут Владимир Путин был таким, каким он никогда в начале заседания Совбеза и не был. Он был не то что взволнован - нет. Наоборот, он старался вроде бы скрыть бушующие в нем эмоции.

И оттого они были, кажется, еще заметнее.

- Судя по всему, и это очень печально, - произнес президент, - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию! В какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости.

Тут уже содержалась, объективно говоря, угроза. Меры по обеспечению безопасности России ее, собственно говоря, и составляли.

Тем более, что было очевидно, что именно имеет в виду Владимир Путин. Домашний арест и электронный браслет Виктора Медведчука очень рассердили российского президента.

Очевидно, он до последнего момента предполагал, что президент Украины Владимир Зеленский на такое не пойдет. И бросился теперь защищать господина Медведчука.

Причем видно же было буквально по каждому слову, что терпение иссякло и что вот это и есть край.

- Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, - продолжил господин Путин. - Закрываются общенациональные средства массовой информации - и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже - и ничего, это считается нормой! То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией!

От Виктора Медведчука прежде всего.

Выводя этот разговор на уровень Совбеза, президент России давал понять, что домашний арест этого человека и правда дело государственной безопасности России и что к этому придется именно так и относиться не только в Украине, но и в России, то есть всем, кто еще, не дай бог, не оценил должным образом этот арест.

Все должны понять: Медведчука-то не отдадим.

- Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, - добавил президент, - в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил $9,9 млрд. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь в Украине привлекать к уголовной ответственности?

Более подробное обсуждение, достигшее беспрецедентного накала уже в самом начале, продолжилось, как обычно, в закрытом режиме. А между тем ответ на последний вопрос Владимира Путина, казавшийся риторическим, вдруг мгновенно пришел из Киева, с такого же, как в России, заседания Совбеза (Совета национальной безопасности Украины).

Совбез Украины ввел санкции против 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами, и против 557 воров в законе (и откуда их столько на небольшом, в сущности, клочке земли?).

И это, конечно, без суда и следствия. Потому что их все и так знают. И их счета тоже.

Все это время Владимиру Зеленскому не давал покоя все же, видимо, сериал "Ликвидация", а не "Слуга народа".

Или он наконец откликнулся на пожелания западных партнеров о нежелательности коррупции и беззакония в Украине.

А ведь это и будет то, чем он запомнится людям. Вдруг и правда в Украине теперь, после этого решения, больше никогда не будет криминальных элементов и тем более воров в законе?

А главное, это, похоже, и есть прямой мгновенный ответ на прямой вопрос: "Что, всех, кто работает с Россией, будут теперь в Украине привлекать к уголовной ответственности?!"

Даже и не до Виктора Медведчука становится.

Андрей Колесников