Визит Блинкена в Украину показал, что США намерены действовать на международной арене не по законам, а по понятиям

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото из открытых источников

Оригинал в Telegram-канале "Дерипаска".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут защищать "основанный на правилах" глобальный порядок, и пообещал Украине поддержку "перед лицом российской агрессии". Когда смотришь на такие образчики американской пропагандистской машины, всегда обращаешь внимание на одну странную деталь: они громогласно обещают защищать rules-based глобальный порядок. Но если вдуматься, что это такое: это порядок, основанный на неких неясных и неписанных правилах, а проще сказать, "по понятиям", как они часто называют наши общественные отношения.

Так почему же в международных отношениях они довольствуются принципами rules-based, а не law-based global order? Потому что есть одна особенность, которая тянется со времен Венского конгресса и других глобальных попыток установить мир и построить неконфликтное существование разных народов, цивилизаций, государств. Международные законы очень не хочет исполнять ряд стран – так называемые лидеры свободного мира, которые используют свое исключительное положение, когда хотят и как хотят. Так и в данном случае: даже последняя попытка создания Организации объединенных наций не продвинула страны и нас, граждан, ближе к реализации идеи мирного сосуществования всех племен и народов.

Поэтому law-based, или основанный на законе международный порядок нам в ближайшее время не грозит. А вот порядок "по понятиям" меняется под потребности основного игрока очень часто. Хотим – будем бомбить Ирак, Ливию, Фолкленды, хотим – объявим санкции, запретим нормальную экономическую деятельность, типа "Северного потока-2", заставим страдать сотрудников, ограничивая деятельность их предприятий внесением в санкционный список и т.д.

В общем, такой вот рулеж по понятиям.

Олег Дерипаска