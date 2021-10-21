Виталий Журавский: Ответственность за незаконные решения СНБО лежит на Зеленском

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

- В шоу "19" Виталий Журавский - доктор юридических наук, академик.

Против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука открыли новое производство и снова вменяют государственную измену и содействие террористическим организациям. Мера пресечения для Виктора Медведчука уже истекала в конце октября, и, очевидно, для власти было бы проигрышно просто взять и отпустить Виктора Медведчука. Как вы охарактеризуете этот процесс?

- Неподконтрольная часть Донбасса, 14-год, - это территория Украины? Да. Действительно, 95% угля попадало на территорию, подконтрольную Украине, с неподконтрольной. До 2017 года, до установления блокады, там работали все юридические лица, частные и государственные, которые платили налоги в бюджет Украины. Если с территории одного государства в результате кооперации поставляется уголь на другую территорию, для того чтобы в домах было тепло, - это не преступление. "ЛНР-ДНР" до сих пор ни одна из стран мира не признает террористическими организациями. Лишь в некоторых нормативных актах 15-го года "ЛНР-ДНР" признаны террористическими именно парламентом Украины. 14-й год - где преступление?

Виктор Владимирович не был госслужащим, а просто человеком, который имел контактную зону и фактически играл роль дипломата между подконтрольной и неподконтрольной территориями. Он это делал по собственному желанию? Его об этом попросили. И он это делал при согласовании с президентом Порошенко и по согласованию с главой СБУ. У Порошенко спросили, почему все-таки посредническую роль выполняет Медведчук. Порошенко ответил: потому что он является эффективным. Если наши депутаты не справлялись, то он выполнял эту миссию. К нему было доверие в РФ и в Украине. Он не подписывал ни одного документа. Поступали деньги по распоряжению Нацбанка на эти шахты, люди-шахтеры получали там деньги. По моему убеждению, это была большая ошибка – объявить блокаду в семнадцатом году.

- Может, это была спецоперация отдельных дельцов, которые хотели оторвать часть Украины и создать свои схемы, обеспечивающие подконтрольную часть углем?

- Я согласен. Сегодня для отопления нужно минимум 3 млн тонн угля. На складах 770 тыс. тонн. Когда уголь можно было купить за 50-40 долл., его никто не покупал. А сегодня он - 260 долл. Не было бы блокады, мы могли бы тот уголь брать с неподконтрольных территорий. Юридическим процесс против Виктора Медведчука назвать нельзя, потому что состава преступления в действиях Виктора Владимировича Медведчука нет. Это политическое судилище над человеком, который не согласен с курсом нынешней власти. И я также не согласен. И таких несогласных большинство в Украине. По логике Венедиктовой, Баканова, которые выполняют указания Зеленского, мы все должны сидеть в тюрьме. А не согласны мы с тем курсом, потому что украинцы становятся нищими. Поэтому этот процесс власть проигрывает. Она использует абсолютно незаконные методы - президент государства априори называет Медведчука преступником. Это давление на суд, а суды подконтрольны президенту. Когда генпрокурор вместе с Бакановым на телевидении рассказывают, что Медведчук преступник. А суд уже признал его преступником? Те судьи, которые выполняют заказ, за ​​какие-то грехи подконтрольны Банковой - у нас суд есть, а правосудия нет. А залог в миллиард - это просто издевательство, если заблокированы все счета. Все это используется как пиар для власти. Создается впечатление, что вся СБУ, ГПУ занимаются только одним человеком - они не борются с преступностью. Мы провели три круглых стола по поводу организованной преступности, борьбы с коррупцией в ВРУ и пришли к выводу, что борются лишь с помощью телевизора, пиаром, а реально никто ничего не делает. В двадцатом году на антикоррупционные органы потрачено более 3 млрд гривен. А вернули в бюджет государства 1 млн 700 тыс. Не посадили ни одного депутата, ни одного судью, ни одного должностного лица из органов местного самоуправления. В тюрьму село 14 человек - чиновников самого низкого уровня. У нас никто не борется, это фейк. Но для борьбы с Медведчуком брошены все силы. И основа основ - он влиятельный, может влиять на ситуацию в стране, и он выступает за смену действующей власти конституционным способом, которая просто оказалась безответственной, непрофессиональной. Они думают, что если Медведчук не будет общаться с людьми, то рейтинг власти будет расти. Ведущие оппозиционные каналы, которые смотрели более 6 млн граждан, закрыли в феврале, когда резко упал рейтинг партии "Слуга народа" - она ​​опустилась на третью строчку. И сразу у вас начались проблемы, и начали преследовать Медведчука.

- СНБО ошибочно наложил санкции на 108 человек - речь идет о контрабандистах и ворах в законе, которых такими признали на заседании СНБО в мае. Как вам эта история?

- СНБО же не имеет таких функций. Есть 107-я статья Конституции, где определено, что это координирующий орган при президенте. А в законе о СНБО сказано, что это консультативный орган. Там собраны люди, которые полностью зависимы от Зеленского. То есть этот орган не имеет собственных властных функций. Его решения носят консультативный характер для президента. Президент может указом вводить эти решения, а может не вводить - ответственность на президенте. Но я верю, что все незаконные решения СНБО, которые внедрены в жизнь указом президента, со временем будут отменены, президент будет наказан и все эти члены СНБО, которые подписывали эти решения, также будут наказаны как соучастники преступления. Потому что СНБО не имеет права без суда и следствия у людей забирать имущество, арестовывать имущество, лишать гражданства, выдворять людей из страны. Но можно заблокировать деятельность, например, телеканалов, которые говорят правду. Тогда вы должны идти в суд, а они давят на суд, чтобы суд не принимал решения. В ВР есть проект закона, суть которого в том, чтобы запретить Верховному суду обжаловать решение СНБО. Это делается для того, чтобы на определенный период заблокировать деятельность медиа, политиков, предпринимателей, финансирующих оппозицию. А потом в суде годами добивайся правды. Каждую пятницу мы ожидаем действо, какой-то сериал.

- Клоунада может заходить раз, второй, но потом... Особенно было интересно о нерадивых таможенниках, которые затем возобновились в должностях.

- У нас что, контрабанда исчезла? Пополняется бюджет? Нет дыр на таможне? СНБО используется для того, чтобы перераспределить рынок - отогнать не своих, перераспределить потоки на своих, а людей, которые им не подчиняются, зачистить. Для нынешней верхушки главное - власть и деньги, деньги и власть. Как только им кто-то мешает, они применяют к ним абсолютно репрессивные меры, как они это делают в отношении Медведчука.

- Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, похоже, не очень беспокоят европейские ценности в Украине - их беспокоят совсем другие ценности?

- Думаю, что да, потому что в совместном заявлении, которое подписали после саммита Украина - ЕС ни слова о СМИ, ни слова о нарушении прав журналистов. Возле Мариинского дворца была открыта площадка, где журналисты выражали свое возмущение закрытием каналов. Там было столько полиции, что я никогда такого не видел. На этом саммите Европа добилась всего, что ей было нужно. Четко в заявлении сказано, что судебная власть должна быть под контролем Запада. Разве можно себе представить, чтобы в Великобритании суд выбирали украинцы, а оказывается, что в Украине суд могут выбирать представители Запада. А если судебная ветвь власти оказывается в руках иностранцев, мы полностью теряем суверенитет и независимость. Показательно решение Административного суда Киева, когда возобновили прокурора, уволенного при Рябошапке, на том основании, что в комиссии по увольнению были иностранцы. А по нашей Конституции в управлении государством участвуют только граждане Украины. В Этическом совете, который выбирает Высший совет правосудия и от которого зависит - быть судье или нет, - три представителя - граждане других государств и три представителя Украины. Если по кандидату есть три голоса за и три против, то принимается решение только иностранцев. Так зачем наши представители в Этическом совете? Но это нравится Европейской комиссии, Европейской совету и, видно, президенту, потому что они подписали этот совместный документ. А еще, оказывается, надо снять любые ограничения по поводу вывоза древесины. Мы превращаемся в сырьевую державу - мы будем государством, которое будет продавать лес-кругляк. Во всех странах продают изделия из леса, но не продают лес.

- А миллиард деревьев высадить не удается пока.

- Да. А в совместном заявлении ни слова не было сказано об увеличении квот, о снятии некоторых квот в рамках ассоциации.

- Это молчание еврочиновников означает, что для нас и впредь продолжатся невеселые времена? Можем ли надеяться на то, что проблеск будет? Не просто же так издание The Guardian пишет об офшорах президента. А это издание, которое пользуется источниками разведок.

- ЕС и США рассматривают Украину как сырьевую державу, как зону влияния, как государство, которое поставляет квалифицированную рабочую силу для их рынка, как государство, в котором можно будет скупить за бесценок землю сельскохозяйственного назначения. Но это их, а не наш интерес. А по поводу президента они хотели бы, чтоб здесь была кукла, которая будет выполнять все прихоти. Поэтому, если кукла хочет иметь в чем-то какой-то элемент суверенитета, они выбрасывают порциями компромат. Журналисты никогда бы не получили этих документов из офшоров, если бы эти документы им не показали правоохранительные органы. Это они сделали для того, чтобы Зеленский был более послушен в выполнении своих обещаний. А он готов ради своей безопасности сдать все на свете. Но я не могу понять Зеленского. В Библии есть высказывание: "там, где сокровище мое, будет и сердце мое". Человек, хранящий состояние и деньги за рубежом, а не в собственной стране, не связывает свою жизнь с этой страной. И это огромный стыд для президента. В офшорный скандал попало 38 украинских политиков.

- И именно они вывели Украину в этом скандале на первое место среди всех стран.

- Это позор. Даже в России меньше – 19. А по поводу СМИ хочу сказать, что Европа разная. ЕС – искусственное объединение, и оно развалится. Позиция чиновников разных государств отличается от позиции чиновников Еврокомиссии. Думаю, что вода камень точит. Думаю, что вскоре все поймут, что он борется таким образом не против агрессии, российских фейков, а против оппонентов…

- ...и свободы слова.

- Да. И все это люди видят, и все станет со временем на свои места.

- Федерация профсоюзов Украины требует отстранить нардепа Третьякову от должности председателя комитета по социальной политике. Последней каплей стали высказывания Третьяковой о смерти Антона Полякова. Стоит ли ожидать от новоизбранного председателя парламента, что он уволит Третьякову?

- Нет. Стефанчук очень контролируемый, дисциплинированный, полностью зависимый от президента. Поэтому и меняли Разумкова, чтобы был абсолютно послушный председатель ВР. Транслятором позиции по Третьяковой является председатель фракции Арахамия, который сказал, что они ее менять не будут. Если бы это была нормальная фракция, то она бы не отстраняла ее от работы на пять пленарных заседаний, а переизбрала бы на посту председателя комитета социальной политики и защиты ветеранов. А ее высказывания о "некачественных детях" можно трактовать как фашизм. Профсоюзы выступили против нее, потому что сегодня в ВР рассматривается новая редакция Трудового кодекса. И согласно этому документу профсоюзы полностью лишаются своих прав. В частном секторе собственник может уволить наемного рабочего в любой момент. Идет абсолютное наступление на рабочих. И Третьякова стоит на защите этого кодекса. Но нужно давить и показывать лицо этой власти, для того чтобы люди потом не голосовали за таких. Если бы президент хоть что-то сказал и осудил это, ее выкинули бы из парламента.

- Каков ваш прогноз на возможный локдаун?

- По Конституции никто не имеет права нарушать права на работу, права на перемещения. Подзаконные акты не могут заменить Конституцию. Ни постановление Кабмина, ни приказ Минздрава не могут перечеркнуть Конституцию. Если бы они хотели определить перечень людей, которым надо обязательно вакцинироваться от ковида, они бы это приняли законом. Но по ст. 28 Конституции ни один человек не может подвергаться научным экспериментам, а сегодня третьей фазы клинических исследований нет ни у одной вакцины. У нас есть 10 болезней, когда обязательно надо вакцинироваться, поэтому они боятся по закону внедрять такие ограничения.

- Они думают, что украинцы не пойдут обжаловать в суды эти запреты.

- Здесь дискриминация не только по профессии, но и по признаку здоровья. В "красной" зоне не допускается проводить учебный процесс, если на 100% не вакцинированы учителя. А если некоторым учителям это запрещено по признакам здоровья, есть 2-3%, которым противопоказана вакцинация. В ОАСК ряд директоров школ оспаривают и постановление Кабмина, и приказ Минздрава по двум признакам: "дискриминация по профессии и по признакам здоровья". И они выигрывают.

- Благодарю вас.