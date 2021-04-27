Виктор Медведчук: Власть уничтожает угольную отрасль страны и довела до отчаяния горняков

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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В Украине сложилась критическая ситуация с выплатой зарплат горнякам – долги по заработной плате перед работниками угольной промышленности выросли вдвое с начала текущего года.

"С начала года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности — более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашения задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы", — сказано в сообщении Профсоюза работников угольной промышленности.

По данным организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн., в том числе с начала года 1,046 млрд грн. Отмечается, что отдельные категории шахтеров некоторых государственных предприятий с начала года совсем не получают заработной платы.

Неудивительно, что доведенные до отчаяния люди вынуждены протестовать. Ситуация с задолженностью уже заставила остановить работу работников шахты "Степная" ГП "Львовуголь". Предприятие задолжало шахтерам Львовской области более 125 млн грн по зарплате.

Горняки жалуются, что правительство вынуждает госшахты продавать добытый уголь по заниженной цене, что приводит к необоснованным убыткам государственных угледобывающих предприятий и требуют привести цены на уголь государственных шахт до справедливого рыночного уровня.

Однако, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США. Власть Зеленского продолжает аморальную политику закупок американского угля. В 2020 году США поставили в Украину угля на $480,32 млн. В январе-марте 2021-го – еще на $107 млн. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики.

Хочется задать справедливый вопрос власти: не пришло ли время задуматься, наконец, о судьбе некогда мощной угольной отрасли страны и обеспечении нормальной оплаты труда шахтерам и другим работникам угольной отрасли? Например, найти выход из ситуации в духе сегодняшней политики внесудебной незаконной расправы и принятия неконституционных решений – решением СНБО обязать соответствующие структуры напечатать деньги и выплатить шахтерам?

Но для того, чтобы вывести угольную промышленность, равно как и другие отрасли украинской экономики, из кризиса, нужно заняться защитой национальных интересов, а не стремлением любой ценой угодить заокеанским хозяевам. А вот с этим у зависимой от Запада украинской власти как раз и существует основная проблема.

Виктор Медведчук