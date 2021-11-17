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Виктор Медведчук: Власть продолжает издеваться над украинцами, которым нужно отработать 35 лет для получения пенсии ниже 100 долларов

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 

Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" достойно почтила 80-я годовщина начала Великой Отечественной Войны 112.ua

Оригинал - в Telegram-канале Виктора Медведчука.

В Украине с 1 декабря "поднимется" прожиточный минимум с 2294 грн до 2393 грн. В связи с этим Пенсионный фонд повысит и пенсии людям в возрасте от 65 лет со стажем 35 (!) лет для мужчин и 30 лет – для женщин. Минимальная пенсия для этих пенсионеров составит 2600 грн.

К власти возникает ряд закономерных вопросов.

В год рекордного роста инфляции (даже официальный показатель достиг 11%) прожиточный минимум повышается всего на 4%, то есть на 99 грн. Насколько некомпетентными или циничными нужно быть, чтобы приписывать себе такое "повышение" как большую победу! Это не что иное, как насмешка и издевательство над гражданами нашей страны! Нынешняя власть не нашла даже ста гривен, чтобы поддержать самых обездоленных в такой сложный период, в котором находится сейчас вся страна.

Только вдумайтесь: ныне в Украине нужно отработать официально 35 лет, исправно платить все налоги и сборы, а в итоге получить пенсию, которая даже до 100 долларов не дотягивает.

Прекрасные перспективы, безусловно.

Неудивительно, что имея такой пример перед глазами, молодежь и люди среднего возраста массово выезжают из страны.

Неудивительно и то, что во многих случаях они уезжают не просто на заработки, а навсегда.

Виктор Медведчук

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