Виктор Медведчук: Власть лишает меня возможности выполнять обязанности народного депутата, работать в интересах граждан

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал ход судебного заседания, на котором рассматривается вопрос продления ему меры пресечения

Процесс судебного разбирательства идет нормально. Более того, суд выслушивает точку зрения и обвинения, и защиты. Ходатайства, которые были заявлены защитой, являются аргументированными. Это ходатайство об отводе прокурора, это два ходатайства об отводе следственного судьи. Более того, по распределению данное ходатайство слушалось же другим следственным судьей, который тоже выслушал стороны и аргументы защиты, мнение по этому поводу защиты, и удалился в совещательную комнату. Я считаю, что пока процесс идет абсолютно нормально, и суд рассматривает все вопросы. Рассчитываю, что и решения суда будут объективны.

Отвод следственному судье Вовку был заявлен в соответствии с теми аргументами, которыми располагает защита, с обстоятельствами, связанными вчера с заседанием по продлению сроков судебного, досудебного следствия, потому что эти сроки были продлены вчера до 11 ноября, фактически на шесть месяцев, а если по факту того, когда началось уголовное производство и было зарегистрировано, с 11 марта, это уже восемь месяцев. Я считаю, что подобные действия являются неправомерными по одной простой причине. То есть, сегодня демонстрируется со стороны обвинения позиция, при которой продлить сроки следствия для того, чтобы ограничить меня как человека, представляющего оппозицию, человека, который является одним из руководителей оппозиционной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", второй партии в стране, в парламенте по результатам выборов, и мои полномочия и функции как народного депутата. Я думаю, что целенаправленность подобных действий о продлении следствия является задачей стратегической для власти, которая сегодня реализуется, к сожалению, через правоохранительную систему, для того, чтобы ограничить мои полномочия народного депутата и оппозиционного политика.

Я считаю, что нет оснований сегодня для продления меры пресечения в виде домашнего ареста, так как нет оснований для того, чтобы сегодня ограничивать мои полномочия народного депутата. Я должен принимать участие в пленарных заседаниях, в работе комитета, во встречах с избирателями, и у меня для этого есть все основания, а у следствия нет основания сегодня говорить о каких-то рисках возможных, которые могут помешать расследованию дела, потому что я хочу напомнить, что расследование продолжается уже с 11 марта, когда началось производство по делу, потом были, появились материалы подозрения, через два месяца, 11, 12 мая. Сегодня уже четыре месяца как проводится это расследование, и поэтому нет оснований говорить о том, что я могу вмешаться, что есть какие-то риски того, что я могу повлиять на следствие. Ну, кроме всего прочего, я считаю, что домашний арест – это та мера пресечения, которая ограничивает мои полномочия народного депутата и противоречит нормам Конституции и действующего законодательства, где не предусмотрено ограничение моих полномочий, временное ограничение моих полномочий как народного депутата. А это все делается с целью для того, чтобы сегодня в отношении оппозиционного политика, одного из руководителей оппозиционной политической силы, применить меры, которые бы ограничили мою политическую деятельность в интересах украинских граждан.

Виктор Медведчук