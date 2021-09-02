Виктор Медведчук: В стране выстраивается диктатура, налицо массовые злоупотребления и преступные действия власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Комментарий председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука после заседания суда, на котором ему был продлен домашний арест

У нас в стране внутреннее влияние оказывается на суды через админресурс по указке президента Зеленского, правоохранительной системы, которые таким образом борются с оппозицией. Вот в данном случае уголовное преследование является незаконным, и я уже об этом неоднократно говорил. Во время судебного заседания, перед тем как суд удалился в совещательную комнату, были исследованы 8 томов, которые переданы и приобщены к ходатайству об избрании и продолжении меры пресечения в виде домашнего ареста. Среди этих доказательств, заключения экспертизы, протоколов нет доказательств, которые могли бы быть доступны в свете уголовно-процессуального законодательства. Это или информация с интернет-сайтов, или то, что сегодня органы обвинения сфальсифицировали, сфабриковали в результате незаконного привлечения меня, моего коллеги, народного депутата Тараса Козака к уголовной ответственности.

И эта линия поведения продолжается, продолжается она активно, команды поступают на сегодняшний день от Администрации президента и поэтому суды действуют таким образом.

Осуждать ли за это суд? Ну, я, как юрист с огромным опытом, понимаю, что вряд ли надо это делать, потому что надо понимать, что сегодня угрожает им, что сегодня угрожает в целом судебной власти. Вы помните, что происходит с Окружным административным судом: подан законопроект о роспуске этого суда. Вы помните, что делали с Конституционным судом, когда сначала подали законопроект по поводу прекращения полномочий судей Конституционного суда, потом под воздействием международных организаций отказались от этой преступной идеи, уволили членов Конституционного суда, уволили незаконно председателей Конституционного суда. Ну как вы думаете, в такой ситуации в стране, когда осуществляется такое давление на независимую ветвь власти, на судебную власть в лице высших судебных органов, Конституционный суд, целый суд – Киевский окружной административный, как, вы думаете, должны поступать судьи? Вот они поступают таким образом. То есть то, что сегодня выстраивается в стране диктатура, то, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе и то, что происходило здесь.

А начиналось оно с того, что дело было сфальсифицировано Службой безопасности Украины. Незаконно. Незаконно потому, что СБУ и ее следователи не имели права расследовать это дело. Потом оно было передано в ДБР, потом прокуратура "слепила" документы, которые направлены сюда, и завершение досудебного следствия, завершение, было приурочено как раз ко Дню Независимости. Генеральный прокурор отчитался, что следствие завершено, открыты материалы для ознакомления защите и подозреваемым, и тем самым продекларировала в лучших советских традициях окончание и завершение следствия. Вот вам задачи, которые стоят перед властью, перед правоохранительной системой. Это пиар-задачи по прославлению себя любимых и получению политических дивидендов от того, что идет активная борьба по незаконному уголовному преследованию, идет борьба по уничтожению оппозиции. Но я хочу сказать: у них это не получится.

В материалах уголовного дела вообще нет допустимых доказательств в контексте уголовно-процессуального законодательства, которые бы могли говорить о том, что мне могут быть предъявлены какие-то обвинения. Все то, что мне инкриминируется, является пустым звуком, является абсолютно недоказанным и не может быть доказано, потому что в моих действиях того, что хотят видеть и что видят с закрытыми глазами представители обвинения, просто не существует. Поэтому говорить по поводу того, как они должны поступать и что они делают, с учетом того, что все обвинения являются незаконными и бесперспективными в будущем, это факт. Потому что те экспертизы, которые проведены, они все проведены в одном учреждении. Это самое известное экспертное учреждение в Украине, это экспертное учреждение Службы безопасности Украины. Вот СБУ расследовала – назначала экспертизу там, ГБР начало расследовать – назначает экспертизы там. Это при том, что у нас есть около десяти известных экспертных учреждений, в том числе экспертные учреждения Министерства юстиции, известные по своему авторитету и тем, что там работают профессионалы и ученые действительно с огромным опытом. Там экспертизы не назначают. Но защита пошла по другому пути. Мы уже назначили и провели около 20 экспертиз, которые полностью опровергают вот ту ахинею, которая была написана представителями Службы безопасности в угоду СБУ, которая, кстати, и сфабриковала уголовное дело на первом этапе, проводила расследование, и 80%, если не 90, всех материалов подозрения – это то, что сделала СБУ, хотя не имела на это никакого права, так как всем органам, кроме ДБР и НАБУ, запрещено проводить расследование в отношении народных депутатов. Игнорируя этот запрет, они делали все для того, чтобы добиться результата любым путем, добиться борьбы с оппозицией, добиться того, чтобы представитель оппозиции находился сегодня в условиях домашнего ареста.

Все, что связано с новыми проектами, как и другими проектами, которые придуманы во сне Службой безопасности Украины... Про компанию "Новый проект" я впервые услышал, когда знакомился с материалами подозрения 12 мая, после того как якобы 11 мая они мне были оглашены. Поэтому я не слежу за этой историей, потому что нет никакой связи между мной, моими близкими, родственниками и даже знакомыми и этой компанией. Говорить об этом абсурде, который высосан из пальца, для меня просто не представляется возможным и необходимым.

Это решение обязательно будет обжаловано в апелляционном суде. И несмотря на то что особых надежд мы не питаем, борьба будет продолжена и мы будем бороться во всех инстанциях – как отечественных, в Украине, так и в международных, в ЕСПЧ.

Сегодня задача, которая стоит перед властью, которую возглавляет господин Зеленский, - уничтожить, подмять, сделать ручной судебную власть. И как бы мы сегодня ни оценивали решение этого суда, решения предыдущих уже четырех судов по моему делу, я должен объективно высказываться по поводу того, что происходит в стране, именно, как вы правильно задали вопрос, в судебной власти. Я говорил по поводу того, как внутренне сегодня власть борется с тем, чтобы независимую ветвь власти сделать ручной, и приводил пример Окружного административного суда, Конституционного суда, а до этого – Верховного суда.

В 2019 году с чего начиналось? 200 судей Верховного суда. Ну зачем их так много? Сделаем сто. Потом, правда, от этой идеи частично отказались. Так вот, я хочу теперь акцентировать внимание на внешнем влиянии в рамках внешнего управления, которое введено в Украине в отношении судебной власти. Вы знаете, что, заканчивая сессию ВР, монобольшинство под аплодисменты проголосовало за изменения в закон о ВККС, в закон о Высшем совете правосудия, в части того, что там будут принимать участие международные иностранные эксперты, за которыми будет основное право голоса, у них будет карт-бланш на принятие решения в отношении того, кто может быть судьей в Украине, а кто – нет. Скажите, пожалуйста, и чем это закончится для судебной власти? Это абсолютно понятно, что или власть будет карманной, послушной, или в судебную власть придут те люди, которые, как и во власти в целом в Украине, являются профессионально непригодными, неспособными управлять страной и привели ее к глубочайшему кризису в сфере социальной, в сфере экономики и в сфере политических процессов.

Что касается влияния этого всего на партию, то все партийные органы, в том числе стратегический совет и политсовет, которым я руковожу, продолжают партийную работу, готовятся к новому политическому сезону, к открытию очередной сессии и будут это делать активно. А в условиях домашнего ареста или еще какой-то меры пресечения это не мешает тому, чтобы проводить в дальнейшем партийную работу, чем я, безусловно, занимался и буду заниматься.

Если бы у меня были дебаты с Зеленским, я бы обязательно нашел, что ему сказать. У меня есть много чего сказать, и, я думаю, вы догадываетесь, что бы я ему сказал. И по вопросам реформирования страны, и по вопросам развития страны. Не та теория реформирования Украины, которая почему-то была представлена в США, а не в Украине, и теория реформирования Украины, в которую надо вложить 277 млрд долл., подчеркиваю, бюджетных средств. Но для понимания, насколько реален этот проект, я вам могу сказать о том, что если доходная часть бюджета в 2021 году составляет 38 млрд долл., то надо семь бюджетов, для того чтобы реализовать эту программу. Как вы думаете, она реальна? Она для кого? Это пиар-ход, это пиар-акция, это бросить пыль в глаза. Кому, США? Но надо не пыль, а реальные дела, и не бросать, а делать у себя в стране. Вот что, я считаю, является самым главным.

Виктор Медведчук