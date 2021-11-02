Виктор Медведчук: Ситуация с судами в Украине говорит о том, что команда президента пошла по пути узурпации власти

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Судебная власть, как ветвь власти в Украине, как одна из трех ветвей власти, сегодня также находится в специфических условиях, и на эти специфические условия я недавно обращал внимание, потому что когда у меня спрашивали, когда же будет справедливое решение и как вы относитесь, насколько они объективны и справедливы, я приводил пример того, какое давление оказывается сегодня на судебную власть. Оказывается, осуществляется давление лично президентом Украины, который вмешивается в дела и пытается подмять судебную власть под себя, сделать ее ручной. И доказательств, прямых доказательств этому очень много – начиная с законопроекта о роспуске Конституционного суда, чего не мог делать ни президент, ни власть целом, потому что увольнение судьи Конституционного суда предусмотрено Конституцией Украины и там есть только одно основание. Никто не может распускать Конституционный суд, тем более суд высшей юрисдикции.

После того как Венецианская комиссия и международные наблюдатели начали критиковать, причем радикально, подобный шаг со стороны Зеленского, потому что, почему ему не подходил Конституционный суд? Все очень просто: после прихода к власти и избирания нового парламента он обратился по поводу изменений в Конституцию, и из семи или восьми обращений в пяти или шести Конституционный суд, давая обязательные заключения для того, чтобы парламент мог рассмотреть на предмет внесения изменений в Конституцию, дал отрицательные заключения, и это не понравилось президенту. Потому что там речь шла о преувеличении полномочий президента, которые нарушают требования статьи 106 Конституции, которая предусматривает полномочия президента, и она является исчерпывающей, и многие другие вопросы.

Кстати, там речь шла о том, что президент может назначать (и он хотел закрепить в Конституции это право) руководителя ГБР, влиять на НАБУ, влиять на другие правоохранительные органы и на правоохранительную систему в целом. Конституционный суд с этим не согласился. И что он получил в ответ? Законопроект о роспуске. Ну, хорошо, этот законопроект отозвали. Что делает дальше президент? Он подписывает указ об увольнении двух судьей Конституционного суда, подписывает указы об отмене указов об их назначении. Указы об их назначении были подписаны и решения были приняты при другом президенте.

И стабильность, и конституционные права, и обязанности гарантированы именно тем, что предусматривают независимость судебной власти. Здесь просто взяли и отменили указ о назначении, хотя этот указ о назначении был при президенте Ющенко или при президенте Януковиче. То есть это грубое нарушение закона, действующего законодательства в отношении таких людей, как судьи Конституционного суда. А что последовало потом, когда Зеленского и его команду не устроили решения Киевского окружного административного суда? Появился законопроект (он и есть сейчас в Верховной Раде на рассмотрении) о роспуске этого суда.

Вы думаете, нет угроз? На неофициальном уровне мне сообщают о том, то если тот же Печерский или любой другой суд будет принимать какие-то решения, которые будут расходиться с позицией Зеленского и его команды, то эти суды распустят. Как должны думать и что должны думать люди, которые ходят в мантиях и выполняют сегодня обязанности судей? Как они к этому должны относиться, если есть пример судьи Конституционного суда, если есть пример не просто там энского какого-то суда, а Конституционного суда?

Поэтому когда мы говорим о судебной власти, то мы говорим о том, что сегодня в стране власть пошла по пути узурпации власти. Власть сегодня делает все для того, чтобы захватить и построить диктатуру, свидетельством этого являются конкретные действия власти, не угрозы на словах, а конкретные действия.

Ко всему прочему вы знаете действия международных наблюдателей по поводу изменений в составе Высшей квалифицированной комиссии, Высшего совета правосудия, введения туда международных наблюдателей и членов международных организаций, иностранцев, которые будут принимать там решения. Не наши представители судебного корпуса, не наши представители нашей правоохранительной системы, а именно иностранцы будут принимать решения по поводу того, является ли тот или иной человек, который претендует на звание судьи, подходящим, а при привлечении его к ответственности, может ли он дальше продолжать судебное действие. Это как называется? Это называется механизмом внешнего управления, которые введен в Украине в целом в вопросах и системе государственного устройства. Это механизм незаконного преступного влияния на судебный корпус, на суд. То есть это то, что уничтожает независимость суда.

С одной стороны, идет внутреннее давление: административный ресурс Офиса президента и лично Зеленского, который вмешивается в судебную власть и пытается ее сделать ручной. А с другой стороны, это механизм, который в рамках внешнего управления, введенного в стране, действует на ту же судебную власть.

Вот подумайте и сделайте вывод, к чему мы придем, если судебная власть станет ручной. Ручной либо у команды президента, либо ручной у наших зарубежно-иностранных партнеров так называемых.

Виктор Медведчук