Виктор Медведчук показал, как прокуроры и следователи сфальсифицировали доказательства в его деле ради политических репрессий оппозиции

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Выступление Виктора Медведчука на суде во время заседания о продлении меры пресечения

Ваша честь, судьи. Хронология событий, предшествовавшая сегодняшнему судебному заседанию, на мой взгляд и твердое убеждение, является политически мотивированной. Как и само дело, которое является безосновательным и основывается на голых суждениях обвинения следствия. А уголовное производство характеризуется тем, что есть массовые нарушения моего права на защиту, гарантированного Конституцией Украины.

В том числе есть несовместимость с требованиями УПК, тех доказательств, которые имеются в материалах подозрения, доказательств, которые проводятся в ходатайстве о продлении меры пресечения. А также – неучет и ограничение моего права на справедливый суд, исходя из практики ЕСПЧ, которые в соответствии с действующим законом в Украине должны учитываться при предоставлении полного комплекса, который может обеспечить мне как подозреваемому в этом деле право на справедливый суд.

По хронологии. 19 августа текущего года меня срочно вызвали в ГБР, где мне объявили уведомление о подозрении. Уведомление о подозрении, которое фактически ничем не отличается от материалов подозрения, которые были предоставлены Генеральным прокурором 11 мая 2021 года. Эти материалы подозрения являются своего рода новой редакцией несущественных изменений, которые вносились в первые материалы подозрения.

Я хочу подчеркнуть и подтвердить свою позицию, как и позицию защиты, которая помогает мне по этому делу, что материалы подозрения от 11 мая 2021 года не были мне вручены в соответствии с нормами и требованиями с действующим УПК. Я с ними ознакомился лишь на следующий день в офисе Генпрокуратуры.

Я продолжаю настаивать, как и моя защита, что были допущены грубые нарушения уголовно-процессуального закона. Более того, когда мы говорим сегодня, и это является предметом судебного разбирательства ходатайство о продлении меры пресечения, я хочу напомнить, что уголовное производство по отношению ко мне происходит почти 6 месяцев, начиная с 11 марта 2021, когда было зарегистрировано в ЕРДР жалобу по отношению ко мне и моему коллеги народному депутату Козаку. За это время, исходя из анализа и оценки доказательств, которые были перечислены в материалах подозрения от 11 мая в обновленной редакции – без существенных изменений, я это подчеркиваю – подозрения от 11 августа, а также материалов, на которые ссылается обвинение и прокуратура в ходатайстве о продлении меры пресечения, все эти доказательства есть, на мой взгляд и твердое убеждение, недопустимыми. Такими, которые собраны с нарушением УПК, о чем неоднократно говорилось в судебных заседаниях, которые были предметом рассмотрения меры пресечения.

Более того, новая редакция уведомления о подозрении была внесена, с моей точки зрения, с одной целью. Помешать мне и моей защите в обжаловании материалов подозрения, потому что в соответствии с требованиями закона, материалы подозрения могут быть обжалованы не ранее двух месяцев после уведомления о подозрении. Единственная цель, которая, на мой взгляд, является политически мотивированной, преследуемая органами прокуратуры и следствия.

На следующий день, 20 августа, мне было сообщено о завершении досудебного расследования. Это было непонятно для меня, адвокатов, осуществляющих мою защиту. Во-первых, органами следствия и инициативой прокуратуры срок был продлен до 11 ноября 2021 года. Во-вторых, многочисленные ходатайства адвокатов, которые в большинстве были удовлетворены и органами прокуратуры, и следствия, привели к началу ряда следственных действий, которые необходимо было провести, и которые не были реализованы и выполнены на 20 августа 2021 года.

Поэтому эти действия были непонятными на первый взгляд. Но, несмотря на то, что они были удовлетворены прокуратурой и следствием были проигнорированы, а также несмотря на то, что во время пребывания в помещении ГБР 20 августа было обнародовано видеообращение генпрокурора относительно информации о завершении досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления адвокатом, подозреваемым, в порядке статьи 290 УПК. Ввиду этого, вывод напрашивается сам и является автоматическим.

Все это делалось для того, чтобы продемонстрировать очередной пиар-ход со стороны обвинения (а надо говорить – власти в целом) ко Дню Независимости. А именно: 20 августа завершить расследование, объявить об этом и отчитаться в лучших советских традициях: "К празднику сделана большая обширная работа, следствие завершено".

Почему я делаю такой вывод, и что мне дает право утверждать это. В первую очередь, действительно, возвращаемся к ходатайствам адвокатов. Необходимо было провести работу с целью, которая изложена в процессуальном законодательстве, а именно – провести всестороннее, всеобъемлющее исследование обстоятельств в пользу обвинения, так и обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или опровергают характер и содержание обвиняемого. Этого не было сделано.

В соответствии удовлетворенных ходатайств адвокатов необходимо было обратиться за международной правовой помощью. И в процессе этой международной правовой помощи (надо было с этим согласиться и прокуратуре и следствию) – установить около 50 свидетелей, изготовить документы, сделать запросы на получение информации, которая могла бы пролить свет на те обстоятельства, которые в очередной раз обсуждаются и перечисляются обвинению.

Я хотел бы напомнить, что все эти ходатайства защиты были связаны с тем, что материалы подозрения и те, которые были 11 мая, и обновленные, и материалы ходатайства о продлении меры пресечения, пестрят такими отсылками, такими характерными чертами как: "в неустановленных местах", "в неустановленное время", "при неустановленных обстоятельствах", "с участием неустановленных лиц". Именно поэтому защита за все это время, фактически за 4 месяца начиная с обнародования первых материалов подозрения, провела в ходатайствах около 20 экспертиз. Была проведена большая работа по подготовке ходатайств для выполнения норм закона относительно объективного исследования всех обстоятельств: как в вопросах международной правовой помощи, так и тех следственных действий, которые должны были выполнены в Украине.

Но все это было проигнорировано и, как я сказал, 20 августа генпрокурором было объявлено о завершении расследования и открытия материалов дела. Аргумент, что это делалось под праздник, свидетельствует еще одно обстоятельство. В этом видеообращении генпрокурора было отмечено то, что от сегодняшнего дня, с 20 августа, материалы дела открыты для ознакомления защиты и подозреваемому, в порядке статьи 290.

Но это не соответствовало действительности, потому что в этот же день я получил письменное уведомление о том, что открытие материалов дела для ознакомления состоится 30 августа, через 10 дней. Это еще одно подтверждение того, что все это делалось под праздник и ради праздника, чтобы отрапортовать об эффективности работы соответствующими органами прокуратуры.

Ваша честь, уважаемый суд, я хотел бы обратить внимание на отдельные обстоятельства, связанные с ходатайством о продлении меры пресечения, который является предметом сегодняшнего судебного разбирательства. Первое: в соответствии с ч 1 ст 199 УПК Украины, прокуратура может обратиться с ходатайством о продлении меры пресечения за пять дней. А в соответствии с требованиями и изменениями, внесенными в эту норму процессуального законодательства в условиях карантина по борьбе с коронавирусом, – за 10 дней до окончания действия постановления, предыдущего постановления следственного судьи об избрании меры пресечения.

Этот срок и это требование процессуального закона органами прокуратуры выполнено не было, потому что это ходатайство мне было предъявлено для ознакомления 31 августа, позавчера. Возникает вопрос: а что мешало генеральному прокурору, органам прокуратуры и следствию выполнить своевременно требование закона? Почему так происходит в очередной раз? Ведь в прошлый раз, когда рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, эти сроки тоже были нарушены, и на это обращалось внимание и защитой, и мной. Об этом говорилось как о существенном нарушении моего права на защиту, которое гарантировано мне Конституцией Украины. Почему в очередной раз прокуратура не выполнила эту бумагу относительно сроков обращения с ходатайством?

Второе. Когда ходатайство о продлении меры пресечения рассматривалось в прошлый раз, и я это привожу как пример, то органы прокуратуры обратились о продлении меры пресечения до двух месяцев включительно. Защита обратилась с ходатайством о проведении двух экспертиз, которые разъяснили, что означает "до" и "на", а также обращали внимание на соответствующую инструкцию Министерства юстиции, которая объясняет значение этих терминов. В том числе – и в вопросе, который использовался в ходатайстве об избрании меры пресечения.

И в этот раз прокуратура уже высказала мнение конкретно, ссылаясь на то, что просит продлить срок меры пресечения, круглосуточный домашний арест на два месяца, до 7 ноября 21 года. Это значит, что прокуратура учла свою ошибку, но также (простите, Ваша честь, уважаемый суд), – еще и то, что в прошлый раз прокуратура нарушила требования формулировки редакции ходатайства, а суд вышел за пределы этого ходатайства. Потому что сегодня эта ошибка исправлена, удостоверяющий факт нарушения, которое произошло тогда. И хотя сейчас это не имеет абсолютно никакого значения, это просто добавляет одно из звеньев тех постоянных многочисленных процессуальных нарушений, которые допускаются следствием и допускаются обвинению. А именно: игнорирование норм уголовного процесса, игнорирование моего права защиты, гарантированной мне Конституцией, и игнорирование в вопросах допустимости сбора доказательств и совершения тех или иных процессуальных действий.

Ваша честь, уважаемый суд, в соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК Украины, прокурор осуществляет процессуальное руководство за следствием с момента его начала и до завершения. Подчеркиваю, до завершения. Это означает, и это вытекает из нормы закона, что стадия от окончания до окончания досудебного расследования является такой стадией, где прокурор не может осуществлять свои полномочия. В том числе такое полномочие, как обращаться с ходатайством о продлении меры пресечения. Это вытекает из требования закона и это является характерным процессуальным законом, который регулирует вопросы и возможности, полномочия прокурора, осуществляющего процессуальное руководство за следствием.

В соответствии с ч 3 ст 195 УПК Украины предусмотрено, что в материалах ходатайства об избрании меры пресечения должны быть изложены обстоятельства, которые мешают органам следствия завершить досудебное расследование. Опять же, я акцентирую внимание: завершить досудебное расследование. И с этой целью необходимо, как считает прокуратура, избрать или продлить меру пресечения. Только в этом случае, а не в других, когда материалы следствия собраны, когда объявлено о завершении досудебного расследования, когда открыты материалы следствия для ознакомления адвокатам подозреваемому в порядке ст 290 УПК Украины.

Таким образом, исходя из требований ч 2 ст 37 ч 3 ст 199 УПК Украины, следует вывод, что прокурор не имеет полномочий относительно возможности заявлять ходатайства о продлении меры пресечения. И в этом контексте является показательной и характерной отдельная судебная практика по делам, которые рассматривались в том числе в Печерском суде города Киева следственными судьями.

Так, определением от 9 ноября 2017 года, следственный судья Печерского района отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по основаниям того (и это указано в постановлении и отмечено), что это вытекает из материалов ходатайства о продлении меры пресечения. Досудебное следствие по этому делу было завершено и дело и вопрос, который был инициирован прокуратурой о продлении меры пресечения, происходило как раз на этапе между завершением и окончанием судебного следствия. Именно это было мотивированным решением, которое позволило следственному судье отказать органам прокуратуры в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения.

Еще один пример из практики Печерского суда г. Киева. 8 июля 2020 года постановлением судьи Печерского района города Киева было отказано в удовлетворении ходатайства относительно меры пресечения по отношению к действующему народного депутата Украины. Из материалов дела следовало, что накануне, 7 июля, материалы досудебного расследования были предоставлены в порядке ст 290 для ознакомления защиты и подозреваемому, а также было объявлено за день до рассмотрения в суде о завершении досудебного следствия.

С этим решением, которое было принято следственным судьей, согласилась Генеральная прокуратура, а именно на официальном сайте Офиса Генеральной прокуратуры было размещено сообщение и обращение генерального прокурора Украины относительно этого дела. Там было прямо указано (я стараюсь цитировать дословно), что "материалы досудебного расследования, их рассмотрение в суде и действия как суда, так и прокуроров, продемонстрировали высокий профессионализм, беспристрастность и соответствие действий процессуального законодательства или в процессуальной плоскости. Ограничить статус подозреваемого необходимо на стадии досудебного расследования. После завершения досудебного расследования статус подозреваемого не может быть ограничен мерой пресечения".

То есть была высказана позиция генерального прокурора Украины, что в этом деле, по которому было вынесено постановление 8 июля 2020 года по отношению к народному депутату Украины, в связи с завершением досудебного расследования, завершением досудебного расследования и объявлением и открытием материалов для адвокатов подозреваемого, нет необходимости в избрании меры пресечения. Это еще раз подчеркивает достоверность и правоту тех аргументов, которые приведены мной, на которые, безусловно, будут ссылаться адвокаты, осуществляющие мою защиту в отношении этого дела, и главное – в отношении ходатайства о продлении меры пресечения.

Ваша честь, я хочу еще раз подчеркнуть, что по отношению ко мне, как и к моему коллеге, народному депутату Тарасу Козаку, осуществляется незаконное уголовное преследование. В распоряжении обвинения и следствия нет доказательств, которые могут быть признаны допустимыми и достоверными в отношении тех тяжких обвинений, которые инкриминированы мне, по тем громким статьям, по которым фактически – сплошная пустота. Сплошная пустота в вопросах доказательств, аргументов, оснований и любых обстоятельств, которые дают право привлекать к ответственности, а тем более – продлевать срок меры пресечения. Исходя именно из этого, я прошу суд учесть все эти обстоятельства и отказать в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения по отношению ко мне. Спасибо.

Виктор Медведчук