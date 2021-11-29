Виктор Медведчук: Новый Меморандум c МВФ направлен на закрепление колониального статуса Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал - в Telegram-канале Виктора Медведчука.

22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша на сумму 700 млн долл. Украина получила его 24 ноября. 24 ноября МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе Stand-by.

Меморандум МВФ с Украиной еще раз убедительно подтвердил, что кредитная поддержка Фонда не направлена на стабилизацию и развитие украинской экономики. Она призвана резко усилить влияние МВФ на экономическую и социальную политику страны в интересах коллективного Запада, орудием реализации интересов которого выступает МВФ.

В обмен на получение совершенно незначительной суммы в 700 млн долл., которая многократно ниже переводов в Украину от трудовых мигрантов, действующая власть пошла на дальнейшее ограничение экономического суверенитета страны, взяла на себя обязательства по дальнейшему осуществлению антисоциальной политики.

Один из ключевых моментов Меморандума – резкое расширение прав наблюдательных советов, контролируемых иностранцами, в ключевых государственных компаниях Украины. "Мы обеспечим работу государственных предприятий на рыночных условиях независимо от государства путем сохранения прогресса, достигнутого в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения наблюдательных советов, большинство членов которых независимы", - сказано в Меморандуме.

Согласно документу, Украина обязалась к концу декабря 2021 года обеспечить полную функциональность набсовета "Укрэнерго", к концу января 2022 года обеспечить полную функциональность набсовета "Нафтогаза" и к концу мая 2022 года обеспечить полную функциональность набсовета "Энергоатома".

Расширение прав наблюдательных советов с решающим контролем иностранцев теперь будет распространяться на формирование высшего менеджмента управления госкомпаниями. И это после того, как при полном попустительстве набсоветов были доведены до убыточности "Нафтогаз" и "Укразализныця". Видимо, в этом и заключается "сохранение прогресса, достигнутого в укреплении корпоративного управления", о котором идет речь в Меморандуме.

Теперь фактически под иностранный контроль передается такая стратегическая отрасль, как атомная энергетика Украины (вспоминается то, что именно при действующей власти периодически всплывает идея о необходимости приватизации АЭС).

Не обойден в Меморандуме и вопрос передачи под иностранный контроль судебной системы Украины. Правительство обязалось до конца июля 2022 года завершить проверку действующих членов Высшего совета правосудия. Казалось бы, какое дело до этого МВФ? А речь идет о том, чтобы поставить под иностранный контроль всю судебную систему страны, сверху донизу.

Ну, и традиционные пункты, направленные на ограничение социальных прав украинцев. Украинская власть в 2022 году не должна ограничивать цены на газ и электроэнергию для населения. То есть МВФ настаивает на продолжении и усилении политики тарифного беспредела, который создал невыносимые условия для многих миллионов украинцев, поставил их на грань выживания.

"Мы будем воздерживаться от введения специальных пенсий или привилегий, дальнейшего дискреционного увеличения выплат, принятия изменений, которые приведут к снижению эффективного пенсионного возраста", - говорится в Меморандуме. Это в завуалированной форме означает требование о повышении пенсионного возраста. МВФ не устраивает то, что введенный в Украине страховой стаж уже лишил миллионы потенциальных пенсионеров права на пенсию.

В МВФ одобряют изменения в закон про НБУ, которые усиливают его независимость, настаивают на важности выполнения этого закона и обращают внимание на "важные кадровые решения на высшем уровне НБУ, которые создали операционные риски". Если перевести это на понятный язык, то МВФ ставит вопрос своего контроля над кадровой политикой НБУ, одного из ключевых государственных экономических институтов. Такая вот независимость центрального банка страны в понимании западных кураторов.

Итак, ничего нового по сравнению с предыдущими Меморандумами: не поддержание украинской экономики, а стремление поставить ее под тотальный внешний контроль.

Нет, новое все-таки есть, на что обратил внимание известный экономический эксперт В. Землянский. "Текст меморандума с МВФ на английском языке принципиально отличается от текста на украинском. Мягко говоря, не совпадает. В украинском варианте нет цифр там, где были конкретные цифры в английском", – сказал Землянский. Очень характерный ход для действующей власти – скрыть от украинских граждан факты сдачи иностранцам государственных интересов.

Можно ли говорить, что новый Меморандум c МВФ направлен на усиление внешнего управления? Скорее всего, нет. Он направлен на закрепление колониального статуса Украины.

Виктор Медведчук