Виктор Медведчук: Наша защита разбила все аргументы обвинения, в частности, доказала, что экспертизы СБУ несостоятельны

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Комментарий Виктора Медведчука после судебного заседания по продледнию ему меры пресечения

Уважаемые представители СМИ, решение суд еще не вынес. Как было объявлено следственным судьей, решение будет оглашено завтра в 08:30 утра. Я могу говорить только о результатах сегодняшнего рассмотрения дела с участием обвинения, защиты. Вы, многие из вас, кто наблюдал за этим делом, слышали позицию обвинения, которая не изменилась с момента предъявления материалов подозрения. То есть, та же система доказательств под условным названием "заключение экспертиз" и неустановленные обстоятельства, лица, место и события. И на сегодняшний день, с учетом того, что кто-то продолжает повторять глупости очередные, которые были заложены в основу материалов подозрения, защита этот весь период работала, я благодарен адвокатам, которые осуществляют мою защиту. Защита провела ряд исследований экспертных и получила настоящие заключения, а не заключения украинского национального в системе СБУ, там, где работают подчиненные руководства СБУ, которая и организовала всю травлю и оппозиционной партии, и отдельных депутатов, и конкретно меня, и моего коллеги, Тараса Козака.

Поэтому в данном случае сегодня защита представила аргументы, что те экспертизы, которые были проведены экспертным учреждением СБУ, являются несостоятельными. Более того, были направлены запросы во все основные экспертные учреждения Украины (таких восемь в самых больших городах), которые ответили, что по копиям экспертизы не проводятся, лингвистические экспертизы, связанные с текстами отпечатанными, могут проводиться только по оригиналам… Более того, когда обвинение ссылается на показания свидетелей, то эти свидетели никакого отношения к обвинению и инкрементации тех обвинений, которые являются несостоятельными и которые в соответствии с требованием Конституции являются недопустимыми, как и в согласно требованию уголовно-процессуального кодекса - они не имеют никакого отношения. Еще раз сегодня в течение фактически 12 часов рассмотрения материалов о продлении меры пресечения было продемонстрировано, что обвинения, которые выдвинуты в отношении меня, в отношении Тараса Козака, являются несостоятельными. Эти обвинения являются сфальсифицированными, что расценивается как политическое преследование.

Я не знаю, почему такое отношение нашего президента Владимира Зеленского ко мне, но я принципиально отстаивал и продолжаю отстаивать позицию, при которой наша партия была в оппозиции к нему после того, как он победил в первом туре, и было решение партии не поддерживать его во втором туре, как и, собственно говоря, второго кандидата. И вся наша деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь" была направлена на оппозицию к президенту и его команде. Мы это демонстрировали принципиально, мы это демонстрировали последовательно, мы не скрывали свою позицию, мы не заигрывали ни с кем, мы давали объективную оценку власти в вопросах социальной, экономической, гуманитарной политики. И по прошествии двух лет, когда представители нашей партии заявляют о том, что страна из бедной превратилась в нищую - это результат той деятельности, до которой страну довела команда, возглавляемая господином Зеленским. Поэтому наша критика являлась правильной, объективной, она будет таковой и в будущем, если подобная линия поведения Зеленского и его команды будет продолжаться.

А пока у моей тещи и у других лиц, которые работают со мной или близки к моей семье, были обыски. Я ничего не могу сказать об этих обысках, потому что сегодня об этом говорилось. Провели обыски, сегодня упоминалось пять - нет, их было восемь. И в результате всех этих обысков не обнаружено, не изъято никаких документов. То есть, это очередная попытка насобирать каких-то документов, какими-то материалами, которые можно было бы поддержать те фальсификации, которые осуществляются со стороны органов прокуратуры.

Мы противопоставляем и будем противопоставлять свою линию поведения. Она, наша программа нашей партии, деятельность нашей партии направлена на отстаивание интересов украинских граждан. Знаете, собака лает, а караван идет. Караван - это наша партия, она будет идти вперед, отстаивать интересы наших граждан и добиваться улучшения жизни именно для них.

Виктор Медведчук