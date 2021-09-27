Виктор Медведчук ‒ истинный лидер Украины, которого заслуживает ее народ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Для того чтобы быть настоящим лидером, совсем не обязательно сидеть на украинском железном троне и упиваться властью президента – Гаранта Конституции. В Украине есть настоящие профессионалы, которые работают на благо народа и без высоких титулов, вопреки всем препятствиям, созданными их конкурентами. Речь о главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.

Народ Украины уже осознал, что Владимир Зеленский, железобетонно убежденный в собственной правоте всегда и везде, заигрался в игру со своими полномочиями. Его правление стоило нам здоровья наших сограждан ввиду отсутствия оперативной и эффективной массовой вакцинации (это показала Дорожная карта прививок от ковид), мира, который мог уже давно воцариться на Донбассе (ведь план по урегулированию конфликта скорее мертв, чем жив), средств в госбюджете (ведь вопрос коррупции за время президентства Зеленского до сих пор не урегулирован) и непосредственно благополучия самого населения (из-за высоких тарифов и антисоциальной политики государства).

А ведь Виктор Медведчук предупреждал, что Украина столкнется с заоблачными расценками на газ, цена которого с 2014 года уже выросла в 14 раз. И не просто предупреждал, но договорился с Россией о поставках "голубого топлива". Оппозиционный лидер говорил: "Вместо того, чтобы входить в сомнительные союзы и пытаться заручиться покровительством Запада, Киеву следовало реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума с участием ЕС, как потребителя российского газа, и РФ, как его поставщика и гаранта заполнения украинской ГТС голубым топливом".

Что еще было необходимо, чтобы снизить стоимость тарифов на ЖКХ для наших граждан? Но Зеленский продолжил свою тарифную политику в интересах своих заморских партнеров. А теперь Киев бьется в истерике вокруг запуска "Северного потока-2", не в силах предложить ничего конкретного.

Что касается мира на Донбассе, то еще 20 января 2019 года, за полгода до инаугурации президента Зеленского, Медведчук предоставил свой мирный план. Он предполагал внедрение повторяющих или дополняющих Минские соглашения мер: децентрализации, принятия закона об амнистии, формирования сил обеспечения общественного порядка, и учреждения местных органов власти, создания в составе Украины автономного региона Донбасса, закрепление его в Конституции Украины.

Виктор Медведчук абсолютно справедливо заявил: "Нужно возвращать людей, возвращать Донбасс через сознание людей, работать с людьми", и Зеленский повторил то же самое: "В первую очередь возвращать людей".

Но надежда на то, что Владимир Александрович все-таки приблизит мир, пошла прахом – он не захотел этого сделать. Вместо того чтобы налаживать отношения и садиться за стол переговоров, воплощать этот мирный план в жизнь, вместо того чтобы использовать Виктора Медведчука как переговорщика с Россией, украинская власть сознательно пытается идти на конфронтацию с РФ.

Медведчук предлагает конкретные шаги для реализации социальной, ориентированной на повышение благосостояния человека политики. Но вместо того, чтобы прислушаться к главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", команда Зеленского продолжает доводить Украину до обнищания.

Вместо того чтобы с благодарностью принять уроки Медведчука, против него выдвигают грязные и лживые обвинения и открывают политически мотивированные дела. А чтобы об этом не стало известно широкой общественности, оппозиционные каналы, среди которых NewsOne, "112 Украина", ZIK, "Перший Незалежний", закрывают – даже несмотря на то, что о незаконности подобных решений трубят все международные организации, в том числе и госдеповская Freedom House.

Не имея никаких доказательств против Виктора Медведчука, "ручной суд" Зеленского продлевает домашний арест его конкурента. Но французские сенаторы ради встречи с оппозиционным лидером посетили его у него дома, что еще раз доказывает глубокое уважение к Медведчуку международного сообщества.

Ни последовавшее после этого нападение на дом Медведчука вандалов "под чутким руководством" Службы безопасности Украины, ни другие направленные против него действия не заставили Медведчука сдаться. Он продолжает борьбу за права украинского народа несмотря на репрессии власти, – даже ценой даже собственного благополучия, собственной жизни.

"Если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны Мир, Закон и Справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей", – говорит Медведчук.

Чтобы в нашей стране были Мир, Закон и Справедливость, ей необходим такой политик. Остается только восхищаться его стойкостью и радоваться, что такого человека зеленая власть сломать не способна. Ведь это значит, что надежда на светлое будущее для Украины все еще есть.

Игорь Вальский