Виктор Медведчук: Два года власть ведет активную, радикальную, незаконную, преступную борьбу с оппозицией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Заявление председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука во время судебного заседания по продлению ему меры пресечения

Ваша честь, уважаемый суд. Последние годы политической жизни в Украине характеризуются обострением политического кризиса и тем, что многие политические партии, общественные организации, а также общественные движения противостоят тому курсу власти, который был взят после избрания нового президента господина Зеленского. Я хочу сказать, что в парламенте, где победу на очередных выборах получили пять политических партий, одна из них, которую я представляю, "Оппозиционная платформа – За жизнь", находится в полной непосредственной оппозиции к действующей власти. Характеристика оппозиционности является свидетельством также других политических партий, кроме правящей, "Слуги народа". Тщательный анализ СМИ, сообщения которых характеризуют политическую, экономическую и социальную ситуацию в стране, показывает, что власть пытается противостоять своим оппонентам. Это касается политических сил, общественных организаций, это очевидно, несмотря на те политические акции, которые проходят постоянно в нашей стране, и это очевидно по поводу того, что власть пытается любыми средствами противодействовать своим оппонентам и оппозиции.

В частности, в последнее время эти противодействия выражаются, в том числе, в применении незаконных уголовных преследований. К сожалению, уже стало характерным, о чем свидетельствует и сама жизнь, и СМИ, когда такие тяжкие, особо тяжкие преступления, как государственная измена, используются как инструмент, элементарный инструмент и ресурс власти по борьбе с теми, кто думает иначе, кто исповедует другую идеологию, кто имеет свой взгляд на развитие событий в стране, на развитие страны, на ее реформы, на ее политическую систему, на борьбу в тех сферах, где власть абсолютно ничего не делает. А это сферы, связанные с мирным урегулированием на Донбассе, это вопрос распродажи, разворовывание земли (а с 1 июля вступил в силу закон, который власть сумела протащить через парламент), это вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, это вопрос в экономической и социальной сфере. "Оппозиционная платформа - За жизнь" является оппозиционной силой. Такой она была на выборах, с соответствующей программой она шла на выборы и получила поддержку миллионов граждан нашего государства.

Я хочу сказать, что борьба государства с нашей партией и с руководством партии началась сразу же после того, как президент вступил в свою должность. Хочу напомнить общеизвестный факт. В августе 2019 года президент Украины Зеленский в одном из своих интервью очень громко говорил о том, что нас всех ожидает, анонсировал громкую историю с очень плохим концом. При этом он говорил об "Оппозиционной платформе – За жизнь", при этом он говорил об оппозиционных каналах, которые, как следствие, через два года были закрыты (это "112 Украина", ZIK и NewsOne). И при этом он говорил лично про Медведчука. Более того, в ноябре 2019 года СМИ со ссылкой на свои источники в органах Службы безопасности Украины опубликовали так называемый план дискредитации партии и народных депутатов фракции ОПЗЖ в парламенте. Этот план предусматривает задания с указаниями соответствующих лиц, которые являются ответственными за реализацию данного плана, проведение департаментом защиты национальной государственности вопросов признания контактов членов фракции (перечислялись 14 фамилий народных депутатов), проведение негласных действий, проведение изучения ситуации, связанной с официальными, неофициальными контактами, связями, возможностями, состоянием бизнеса, предпринимательской деятельности, к которой имеют отношение народные депутаты. Предусматривались соответствующие действия, которые были направлены не только по отношению к народным депутатам, но и к членам их семей. Этот план был опубликован и широко дискутировался и оценивался экспертами.

Позже, в 2020 году, был опубликован аудиофайл, на котором был зафиксирован разговор двух человек (один голос похож на голос главы Службы безопасности Украины Баканова, второй человек имеет голос, похожий на голос бывшего руководителя ГБР господина Трубы), где обсуждался вопрос, в том числе консультации с президентом, господином Зеленским (об этом говорит напрямую господин Баканов или человек, голос которого похож на голос господина Баканова, который разговаривал с Владимиром Александровичем в отношении уголовных дел по отношению к Медведчуку. Мол, он много говорит, дает интервью, заявляет журналистам. Это все надо исследовать, в отношении этого надо проводить лингвистические экспертизы... Но главное – надо найти хотя бы один эпизод обвинения, который бы мог пройти в судах. Что это, если не влияние на правоохранительную систему, которая используется, между прочим, в соответствии с планом, о котором я сейчас говорил, для привлечения к ответственности оппозиционных политиков?

Более того, я хочу вам сказать, ваша честь, уважаемый суд, что соответствующий план предусматривал не только действие непосредственно представителей органов Службы безопасности Украины, он еще предусматривал привлечение национал-радикальных группировок. Перечислены были такие организации, как "Национальный корпус", "Азов", С14 и другие, которые должны были в организованном порядке противодействовать "Оппозиционной платформе – За жизнь", ее организациям, как на центральном, так и региональном уровнях по противодействию их деятельности.

И реализация этого плана не заставила долго ждать. За период 19-20 годов было более 80 нападений на наши региональные организации, ячейки, на центральный штаб с сопровождением нападений и нанесений телесных повреждений, поджог, использование файеров, нарушение других норм жизни и норм, связанных с жизнью и здоровьем людей. Все эти факты зафиксированы, и по каждому из них поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы. К сожалению, хочу отметить, ни одного расследования этих противоправных действий со стороны национал-радикальных группировок не было проведено, и никто до сих пор не понес ответственности. За исключением Харькова, где сейчас рассматривается уголовное дело относительно нападения на автобус наших активистов, где были преступные действия тяжкого характера по отношению к нашим сторонникам и нашим членам партии.

Все это свидетельствует о том, что власть организовала противостояние оппозиции, и тот план дискредитации партий оппозиционных политиков реализовывался все это время. Более того, я хочу заявить: неоднократные высказывания господина президента о финансировании партии из российских источников, что не подтверждено и тогда, и в настоящее время, другие обвинения в адрес партии, лидеров звучали постоянно, что было специфической задачей по отношению к правоохранительной системе, которая, к сожалению, использовалась против норм Конституции и действующего законодательства, что является правонарушением, которое влечет уголовную ответственность.

Ситуация обострилась в конце 2020-го – начале 2021 года. Этому есть объяснение. Первое – это то, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" начиная с октября 2020-го и по март 2021 года согласно всем исследованиям всех социологических центров Украины, что достоверно подтверждается документально, занимала первое место среди всех политических партий Украины, стала лидером и обошла партию власти. Это было связано с тем, что руководство партии по поручению высших партийных уровней провело переговоры и договорилось с представителями РФ о поставке вакцины в борьбе с коронавирусом в самое тяжелое время заболевания в Украине. Когда власть не отреагировала на это предложение, был предложен, а до этого отработан и изучен, вопрос возможности производства данной вакцины в Украине. Это тоже было сделано усилиями политической партии, и была договоренность о том, что такое производство, если бы его начали задействовать и строить, могло уже в апреле-мае 2021 текущего года выпускать достаточное количество вакцин в борьбе с коронавирусом и обеспечения здоровья, защиты здоровья наших граждан.

Кроме того, были освобождены от санкций несколько предприятий, которые экспортировали свою продукцию на рынок сбыта РФ. До этого были достигнуты договоренности по скидке цены на газ. И все это сделала не партия при власти. Этим всем занималась успешно политическая партия, которая находится в оппозиции.

Последней точкой, после чего власть окончательно перешла красные линии, было то, что в январе, после того, как переговоры по мирному урегулированию на Донбассе зашли в тупик, представители неконтролируемой Украиной территории на Донбассе предложили выдать в одностороннем порядке в качестве гуманитарной акции четырех женщин, приговоренных к лишению свободы на большие сроки, 12 и 14 лет, для того чтобы хоть как-то изменить ситуацию, связанную с обменом удержанных. И когда я обратился к СБУ, лично господину Баканову, чтобы получить разрешение на пересечение линии разграничения, для того чтобы, как предлагалось той стороной, забрать этих женщин, мне было отказано. После этого власть перешла в наступление в аспекте применения мер по отношению к оппозиции, к оппозиционным каналам. Во внесудебном порядке, в нарушение Конституции, а также действующего законодательства в начале февраля были закрыты оппозиционные каналы, владельцем которых был и останется член политсовета нашей партии Тарас Козак. Незаконно, я подчеркиваю, в нарушение Конституции и закона о санкциях были применены санкции, которые прекратили вещание этих каналов. Через несколько дней были применены незаконно и в нарушение Конституции санкции по отношению к физическим лицам, что не может иметь возможности применения к гражданам Украины, как это отражено в законе о санкциях. Все эти действия (а 11 марта 2021 года началось уголовное производство в отношении меня и моего коллеги Тараса Козака), на мой взгляд, являются результатом незаконного уголовного преследования.

И что в результате? Через два месяца появились материалы подозрения, 11-12 мая. Эти материалы состояли в основном из материалов, которые говорили следующее. Все обвинения так называемые со стороны органов прокуратуры сводились к выводам экспертиз, которые, на наш взгляд, а также на взгляд адвокатов, осуществляющих мою защиту, являются незаконным органом, поскольку входят в систему СБУ и являются заинтересованными, потому что все эти действия начинались именно СБУ. Но главное другое, ваша честь, другое, которое заключается в том, что все эти выводы экспертизы, проведенные соответствующим институтом СБУ, осуществлялись с грубым нарушением инструкций, а также рекомендаций научно-методических соответствующих нормативных актов, которые утверждены Министерством юстиции Украины, и поэтому является ничем иным, как недопустимыми доказательствами того, что хотят представить сегодня органы обвинения, и тем, что, на их взгляд, инкриминируется мне и моему коллеге. Более того, все остальное сводится к тому, что речь идет о том, что при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время при участии неустановленных лиц в неустановленном месте... Так было на момент предъявления материалов подозрения, так остается и сегодня. Фактически на сегодня следствие продолжается уже почти четыре месяца. Более того, в июне, более недели назад, органы следствия обратились к процессуальному руководству прокуратуры и продлили сроки следствия на один месяц, до 11 августа текущего года. Несмотря на то, что остается еще больше месяца для проведения следственных действий, в начале июля, что уже обсуждалось и было предметом рассмотрения сегодня, было обращение о продлении досудебного следствия до 11 ноября этого года. Возникает вопрос: а почему надо продолжать сегодня, в начале июля, сроки досудебного расследования до 11 ноября?

Представители прокуратуры перечисляли то, что надо сделать. Согласен, действительно, это надо сделать. Более того, надо лишь добавить, что сегодня заявлены более десятка ходатайств адвокатами, которые считают, что то, что называется "при неустановленных обстоятельствах, неустановленных лиц, места и времени", - надо расставить точки: или этого не было, или нет доказательств того, что это может каким-то образом касаться тех обвинений и инкриминирования тех действий, которые сегодня органы обвинения пытаются предъявить. Поэтому, безусловно, то, что продлено следствие, и то, что это было сделано именно в июле и до ноября, означает одно: сделать все необходимое для того, чтобы я, как оппозиционный политик, народный депутат Украины, который согласно и в полном соответствии с Конституцией нашего государства как основным законом является представителем украинского народа, ограничил свою деятельность; подвесить меня на уголовном преследовании до ноября. Сейчас предлагается продлить домашний арест с одной целью: не дать мне возможности исполнять полномочия народного депутата, не дать мне возможности в полном объеме сегодня работать как политик, который находится в оппозиции к действующей власти.

Исходя именно из этого вопроса, я хотел бы обратить ваше внимание, ваша честь, уважаемый суд, что этот вопрос, на мой взгляд, избрания меры пресечения в качестве домашнего ареста является противоречием Конституции и действующему законодательству. Ограничить полномочия народного депутата временно можно только в соответствии с Конституцией или нормами закона. Более того, такое разъяснение в 2003 году дал Конституционный суд, рассматривавший дело относительно того, когда и как можно ограничить полномочия народного депутата. И он пришел к выводу: если таковые имеются нормы в Конституции или такие нормы ограничения непосредственно урегулированы в действующем законодательстве. После того, как в 2019 году, в августе-сентябре, были внесены изменения в Конституцию в ч. 1 ст. 80 относительно отмены института неприкосновенности народных депутатов, состоялась процедура правового пробела.

Вопрос в том, что Конституция действительно дает возможность, которую может использовать Верховная Рада по запросу следователей правоохранительных органов относительно временного ограничения полномочий народного депутата. Но после того, как отменили неприкосновенность и отменили ч. 1 ст. 80, сегодня нет полномочий, предусмотренных в Конституции об ограничении полномочий. Действующее законодательство, в данном случае Уголовно-процессуальный кодекс, входит в противоречие с Конституцией, так как в нем конкретно не предусмотрено относительно возможности ограничения полномочий народного депутата. И именно поэтому я уверен, и так мои адвокаты считают, что в данном случае, исходя из решения Конституционного суда, исходя из норм Конституции и действующего законодательства, ограничить временно права народных депутатов можно только в случае, если это предусмотрено теми нормативными актами, которые я перечислил. То, что происходит сегодня по отношению ко мне в течение двух месяцев, когда мои полномочия ограничили домашним арестом и сегодня предлагают продлить это ограничение, то есть ограничить меня в исполнении депутатских полномочий, в участии в пленарных заседаниях, в заседаниях и работе комитетов, во встречах с избирателями, – это ничто иное, как нарушение норм Конституции. Более того, я хорошо понимаю, ваша честь, и осознаю, что все это делается в соответствии с тем планом, который был опубликован в СМИ, - планом по дискредитации партий и отдельных представителей фракций. Этот план продемонстрировал за эти два года, что власть тщательно организует его исполнение и достигла тех или иных, я уверен, временных, успехов. Все, что делается сегодня органами прокуратуры, правоохранительной системы, к сожалению, является тем, что не должно восприниматься в демократическом правовом обществе, которым мы еще являемся, в соответствии с Конституцией, как государство Украина. Но это происходит. Это происходит в нарушение и в соответствии с угрозами президента Украины. Это происходит в аспекте того плана, который был случайно опубликован со ссылкой на источники в СБУ. И все это подтверждается тем, что идет активная, радикальная, незаконная, преступная борьба с оппозицией. Именно так я воспринимаю действия правоохранительной системы, именно так я воспринимаю незаконное уголовное преследование по отношению ко мне и моему коллеге Тарасу Козаку. Спасибо.

Виктор Медведчук