Виктор Медведчук: Борьба продолжается, мы сделаем все, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения властей

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявление председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука перед началом судебного заседания, на котором суд должен объявить решение о продлении или отмене меры пресечения в виде домашнего ареста политику

Вчера все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданные прокуратурой, были полностью опровергнуты. И с учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности предоставления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым. Каким оно будет – посмотрим вместе. Как минимум, я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это только очередной этап борьбы с незаконными уголовными преследованиями и политическими репрессиями. Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтобы продлить сроки досудебного расследования до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть.

Вчера ничего нового от обвинения не было, перечислены те же обстоятельства, которые содержались в материалах подозрения. Они полностью воспроизведены сегодня в материалах, в соответствии с которыми прокуратура просит продлить срок домашнего ареста, как вы уже вчера слышали, до двух месяцев. Не на два месяца, как они это имели в виду, по всей видимости, а до двух месяцев.

Обвинение заявило о том, что необходимо назначить, а также провести уже назначенные экспертизы. О каких экспертизах идет речь – пока нам не известно, как минимум нам в материалах дела это не предъявляли.

Во время домашнего ареста я общаюсь с народными депутатами, я общаюсь и участвую в заседаниях стратегического совета, который проходит у меня дома. Но, естественно, я не могу участвовать в пленарных заседаниях ВР, в работе комитета и не могу участвовать во встречах с избирателями. Конечно, это ограничивает мою депутатскую деятельность, это ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика.

Виктор Медведчук