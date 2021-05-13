Виктор Медведчук: Аргументы следствия сфальсифицированы с одной целью - привлечь к ответственности оппозиционного политика

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Речь председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука во время судебного заседания

Ваша честь, я внимательно выслушал представителей прокуратуры относительно тех моментов, которые послужили обращением в суд по поводу избрания меры пресечения. Вчера, как было уже отмечено, я действительно ознакомился с материалами о подозрении, которые были мне предоставлены, так как я до этого, то есть до вчерашнего посещения помещения прокуратуры не был знаком с подозрением.

Я уже говорил о том, что это моя субъективная точка зрения, что материалы подозрения не были мне объявлены в соответствии, как я считаю, с требованиями УПК. Но мне кажется, что самым главным сейчас является то, что в отношении этого выскажутся мои адвокаты, а я хотел бы обратить внимание на те материалы, которые я прочитал и высказать свою позицию относительно того, что в начале материалов подозрения, что, на мой взгляд, является не только характерным, но и показательным.

Речь идет о том, что Медведчук Виктор Владимирович, то есть я, выступает или выступал против политического курса действующей власти. Вы знаете, я бы подписался под этими словами, это действительно так было, и это действительно так. И у меня есть для этого основания и как у народного депутата, и как у представителя и одного из руководителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступать против политического курса действующей власти. Я не буду сейчас вдаваться в характеристики этого курса. Но могу привести только пример для того, чтобы не затягивать время судебного разбирательства, что если вы обратитесь к любому социологическому исследованию последних, то мы увидим, что на вопрос, правильным ли курсом движется Украина, граждане, которые опрашиваются, отвечают, от 75% до 84% считают, что Украина движется в неправильном русле. И именно наша политическая сила, которая является крупнейшей оппозиционной силой в стране, второй партией и фракцией в парламенте выступает против этого политического курса.

Я хочу сказать, что ознакомившись с материалами подозрения и с выводом, с которого начинается изложение обстоятельств я могу сказать, что все остальное, которое распечатано и приведено в качестве так называемых доводов, так называемых обстоятельств, так называемых доказательств сделано именно для того, чтобы противостоять той политике, которую проводит наша партия и я лично. Именно поэтому все аргументы и приведены, что я выступаю против политического курса действующей власти. И эти аргументы, которые изложены, на мой взгляд, являются политически мотивированными. Эти аргументы и так называемые доказательства сделаны с одной целью – чтобы привлечь к ответственности одного из оппозиционных политиков. И считаю, что аргументы, которые изложены и о которых мы слышали сегодня из уст представителей прокуратуры являются политически мотивированными и направленными на то, чтобы остановить оппозицию в своих действиях.

Но я понимаю, ваша честь, что сегодня предметом рассмотрения является избрание меры пресечения, а не политических взглядов. Потому как человек, имеющий юридическое образование, я понимаю, что сегодня необходимо оценивать аргументы, которые будут исследованы и представлены стороной обвинения для избрания меры пресечения. Цель моя личная, а также моих адвокатов, которым я полностью доверяю и считаю их высокопрофессиональными представителями этой уважаемой профессии, сегодня аргументировать именно на юридическом уровне попытки тех, кто объявил подозрение со стороны прокуроров, а также изложили его в документах, поступивших на ваше рассмотрение, насколько их достоверность позволяет решить (меру пресечения), высказать или предложить как альтернативу – залог. При этом абсолютно дельными поддерживаю аргументы, которые были изложены господином прокурором относительно моих материальных возможностей.

И я, и моя жена являются состоятельными людьми. Цитирование декларации, средств на счетах, но не прозвучало главного – что с целью того, чтобы я не мог распоряжаться этими средствами, по отношению ко мне, а раньше к моему коллеге, члену политсовета нашей партии, народному депутату Козаку были незаконно применены санкции. Санкции, которые вне судебного порядка были, и которыми были ограничены наши конституционные права. Все счета сегодня заблокированы, счетами пользоваться нельзя. Нельзя сегодня с помощью тех средств, которые есть в нашем распоряжении, в том числе моей семьи, использовать эти средства. Но ведь и само дело, которое является предметом рассмотрения, и подозрение, и подозрения в обвинении ряда статей Уголовного Кодекса нашей страны, это тоже результат этих санкций. Изначально санкции применили для того, чтобы закрыть телевизионные каналы, и сослались на какие-то преступления владельца этих каналов. Потом заблокировали счета мои и моей жены тоже со ссылкой на какие-то уголовные дела. А сегодня это является результатом уже рассмотрения вопроса, который рассматривается вами, ваша честь, как избрание меры пресечения.

Я хочу сказать лишь одно, еще раз подтверждать и считать, что моя точка зрения, что это политически мотивированные обвинения, подозрения в совершении тех или иных преступлений. Считаю, что в распоряжении правоохранительных органов, представителей прокуратуры нет объективных доказательств, которые бы могли сегодня говорить даже о подозрении по отношению ко мне. Это моя принципиальная позиция. Спасибо ваша честь.

Виктор Медведчук