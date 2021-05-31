Весь мир осуждает Зеленского за преследование Медведчука, а он награждает тех, кто фальсифицирует дело против оппозиционного политика

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Весь мир, наблюдая за фарсом, которое называется "уголовное дело" против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука, уже открыто осуждает президента Владимира Зеленского. А он продолжает гнуть свою линию, упорно считая, что наспех состряпанные документы против оппозиционного политика - это неопровержимые доказательства, за которые даже награждает СБУ-шников за откровенную фальсификацию экспертизы.

На днях авторитетное издание National Interest раскритиковало в пух и прах действия Зеленского, написав, что "разрыв между сформированным образом Украины и тем, чем она является на самом деле, превратился в пропасть: за последние несколько месяцев президент страны Владимир Зеленский предпринял ряд шагов, которые всё больше отдают авторитаризмом".

"То, что США видят в Украине полезного, даже важного, партнера в обеспечении своей безопасности, нельзя оправдать на основе реалистических расчетов. Кроме того, такая позиция без нужды провокационна по отношению к России. Еще более надуманный характер носят попытки изобразить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям. На самом деле за этими шагами стоит либо надуманная слепота, либо вопиющий цинизм", - говорится в публикации.

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И это действительно так. Ведь иначе, чем откровенным цинизмом, нельзя назвать тот факт, что Зеленский своим указом от 25.03.2021 наградил государственными наградами сотрудников СБУ, среди которых - Свинцицкий Андрей Викторович, директор НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ и Будко Татьяна Владимировна - эксперт этого же института. Именно они, по словам депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина, заведомо составили ложные экспертные заключения по делу Медведчука. То есть, люди, которые по идее должны служить закону, состряпали по заказу "сверху" то, что надо было власти, не задумываясь над тем, насколько законными являются их действия, за что и получили свои "медальки". Цинизм высшей степени.

Еще более аморальным это выглядит ввиду того, сколько всего доброго сделал Медведчук для Украины и простых людей. Кратко напомню всего лишь несколько моментов.

Именно Медведчук, несмотря на угрозу для своей жизни, в разгар пандемии коронавируса, лично поехал и договорился о передаче для Украины эффективной вакцины "Спутник V", которой прививаются все развитые страны. Нам даже готовы были передать технологии для производства вакцины в стране. Представьте, сколько бы жизней удалось спасти, насколько бы меньше было бы заболеваний, если бы украинцы вовремя начали прививаться качественным препаратом, а не китайским и индийским ширпотребом, от которого умирает даже молодежь!

Оппозиционный политик за последние годы помог освободить более 1500 простых украинцев, которые сидели в тюрьмах ОРДЛО. Более полутора тысяч семей воссоединились, дети увидели своих отцов, матери своих сыновей! И эта цифра могла бы увеличиться, если бы украинская власть не застопорила передачу четырех украинок, об освобождении которых договорился Медведчук.

Именно Медведчук добился того, что Россия была готова предоставить нам весьма существенную скидку на газ. А это означало бы, что цифры в платежках стали бы намного меньше. И украинские семьи, пенсионеры, не стояли бы перед выбором: купить еды или заплатить за коммуналку.

В конце концов, именно оппозиционный политик разработал такой план по мирному решению вопроса на Донбассе, которым остались довольны абсолютно все участники переговоров, в том числе, и участники "нормандской четверки". Все, кроме украинской власти, которая, из-за зависти, просто проигнорировала его, оставив всю страну без мирного неба над головой.

Это всего лишь несколько пунктов из того, что ежедневно делает Медведчук для Украины. Не боясь никаких уголовных дел, отстаивая свою правду и интересы всего народа.

А Зеленский скоро не только окончательно потеряет остатки своей совести, но и те крупицы уважения, которые остались по отношению к нему в мире. Потому, что клоуном можно быть на сцене. Но не в политике.

Александр Кальченко