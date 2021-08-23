Венедиктова уже начала нервничать из-за политического дела Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

В специальном видео Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генерального прокурора завершил расследование по делу о государственной измене в отношении одного из народных депутатов

Об этом пишет Семен Правденко в своем блоге на Korrespondent.net.

В специальном видео Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генерального прокурора завершил расследование по делу о государственной измене в отношении одного из народных депутатов. Вместе с тем, даже в первом приближении ряд заявлений Венедиктовой вызывают вопросы.

Эй, кто-нибудь! Заберите у Венедиктовой ручку! Потому что генпрокурор так нервно вертит ручку в руках, что становится очевидно – она сама не верит в то, что говорит. Поэтому очень нервничает. И, глядя на печальную участь судьи Николая Чауса, становится понятно, почему нервничает Венедиктова. Действительно, при Порошенко судья Чаус исполнял политические заказы – а теперь страдает.

"Прокуратура не играет в политику, а защищает закон…" Да-да, мы почти поверили. Мы помним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne ZIK, а затем указ о санкциях в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сразу после того, как рейтинги "Оппозиционной платформы – За жизнь" догнали и перегнали партию власти "Слуга народа".

"Расследованием установлено…" Извините, установлено каким расследованием? По законам Украины, следствие в отношении народного депутата имеет право вести ГБР. Пусть генпрокурор Венедиктова объяснит нам, почему по делу Медведчука и Козака следствие ведут сотрудники СБУ. Вы расскажите украинцам, пани Венедиктова, расскажите, что дело Медведчука зарегистрировал следователь СБУ, а не сотрудник Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и доказательств…"

О да! Мы помним, какой громкий скандал разразился по поводу экспертиз в деле Медведчука, когда оказалось, что по заказу СБУ экспертизы проводили … сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Более того, президент Зеленский сразу же наградил сотрудников Института СБУ, которые проводили "экспертизу" по делу Медведчука – Татьяне Будко пожаловали звание "заслуженный деятель науки и техники Украина", Анатолию Свинцицкому – звание "Заслуженный юрист Украины". Наградили за то, что сделали нужные для власти выводы. Главное, чтобы потом не пришлось страдать как судья Николай Чаус, который тоже выполнял политические заказы, а теперь страдает так, что врагу не пожелаешь. Зато судьба судьи Чауса - это урок всем другим. Урок для судей, следователей, прокуроров – что за политические репрессии придется отвечать и отвечать сурово.

Да, напомним, как на суде выяснилось, что сотрудники СБУ проводили экспертизу копий – копий записи телефонных разговоров и копий рукописных текстов. Хотя есть инструкция Министерства юстиции от 1998 года, которая устанавливает, что экспертиза может проводиться только на основании оригиналов – но оригиналов звукозаписи или документов в деле нет.

"Весь процесс был публичным и открытым…" Пани генпрокурорка, наверное, не в курсе, что когда 30 июля судья Киевского апелляционного суда спросил ее подчиненных, где доказательства против Медведчука, то сотрудник Офиса генерального прокурора ответил, что на этом этапе они не могут предъявить доказательства.

"Не верю!" - сказал бы в этой ситуации Станиславский. "Не верю!"

Семен Правденко