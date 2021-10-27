Ведущие мировые издания критикуют Зеленского за офшоры, запрет телеканалов и репрессии против Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский KMR IMAGES

Об этом пишет Александр Фомин в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

"Форбс" – это не просто ведущий деловой журнал в мире. За более чем 100 лет истории "Форбс" заслужил себе репутацию издания для мировой финансовой и политической элиты.

"Украина-2021: Кризис продолжается" – под таким заголовком вышла статья в "Форбсе", посвященная политическому курсу Владимира Зеленского.

"Форбс" начинает с того, что "и украинское правительство, и бизнес-круги в целом так глубоко увязли в проблемах, что большой вопрос, смогут ли они когда-нибудь из них выбраться".

"Но сами украинцы являются худшими врагами для самих себя – речь идет о руководстве правительства (здесь автор имеет в виду в широком смысле украинскую власть в целом. – Автор) и их союзниках в деловых кругах.

Безусловно, президента Владимира Зеленского выбрали, чтобы изменить этот порядок вещей. Украинцы полюбили его около трех лет назад. Его телешоу "Слуга народа" породило политическое движение. Он выглядел как герой в стиле Трампа – знаменитость, которая в телевизионной драмеди бросает вызов коррумпированному политическому истеблишменту, принимает участие в выборах президента – и побеждает".

Но сегодня, отмечает "Форбс", все изменилось, потому что в реальной жизни сериал "Слуга народа" оказался провалом.

Ключевые мишени для критики Зеленского – это попрание прав иностранных инвесторов, скандал Pandora Papers о выводе денег в офшоры, запрет телеканалов и репрессии против Виктора Медведчука.

"Кто захочет вести там бизнес? Инвестиционная фирма из Нью-Йорка VR Global Partners судится с государственной железнодорожной монополией "Укрзалізниця" – это один из последних примеров компаний, которые устали иметь дело с украинцами.

Так кто может верить самым влиятельным украинским политикам и бизнес-лидерам?" – задается вопросом "Форбс".

"Форбс" делает особый акцент на скандале вокруг Pandora Papers, когда Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал документы, свидетельствующие о причастности Зеленского к схемам уклонения от уплаты налогов через офшоры в 2012-2019 годы.

"Имя Зеленского фигурировало в последнем списке Международного консорциума журналистов-расследователей Pandora Papers.

Как свидетельствуют разоблачения ICIJ, опубликованные в The Guardian, Зеленский являлся владельцем доли в фирме на Британских Виргинских островах, которая владела акциями продюсерских и дистрибьюторских компаний в сфере кино. Как утверждает ICIJ, за месяц до избрания президентом Зеленский передал акции в собственность своему другу и бизнес-партнеру Сергею Шефиру".

Также "Форбс" делает акцент на том, что Зеленский связан с олигархом Игорем Коломойским. А это тоже серьезный сигнал, потому что у США есть серьезные претензии к Коломойскому – и связь с этой фигурой однозначно "минусует" репутацию Зеленского.

"Считается, что Шефир создал сеть офшорных компаний для Зеленского и других, включая бывшего бизнес-партнера и работодателя Зеленского, банкового и медиамагната Игоря Коломойского, против которого США объявили санкции. Власти США инкриминируют Коломойскому "отмывание 5,5 миллиарда через паутину компаний-однодневок, а затем приобретал на эти средства фабрики и коммерческую недвижимость по всей территории США", согласно ICIJ.

А в целом "Форбс" приходит к выводу, что сегодня три основные преграды для модернизации Украины – точно такие же как до Майдана. Не хватает только возгласа возмущения "За что боролись"?!

"Свежий доклад Европейской палаты аудиторов от 23 сентября утверждает, что за период с 2016 по 2020 годы три главный преграды для экономического роста – точно такие же, как и до Майдана, когда люди выходили протестовать с требованием ускорить интеграцию в ЕС. Речь идет о коррупции, недоверии к судам и рыночных монополиях (когда государством владеют несколько представителей частного бизнеса), которые считались главными преградами для модернизации Украины".

"Форбс" посвятил отдельный раздел курсу Зеленского на концентрацию власти в своих руках. Издание для мировой элиты прямым текстом утверждает, что настоящая причина репрессий против Виктора Медведчука – это стремление Зеленского укрепить свою политическую власть.

"За минувшие годы Зеленский усилил свою политическую власть, используя стандартную тактику для украинской политики. Во-первых, он начал преследовать оппозиционного политика Виктора Медведчука по обвинению, будто тот имеет слишком близкие связи с Россией", ‒ отмечает издание.

"Крестными ребенка Медведчука являются Владимир Путин и Дмитрий Медведев (на самом деле крестная мать – это Светлана Медведева, жена экс-президента РФ. – Автор.), но даже в Украине это не является уголовным преступлением. Поэтому Зеленский объявил санкции против телеканалов, связанных с Медведчуком, и некоторых его предприятий", ‒ отмечает журнал.

Самое главное, "Форбс" приходит к выводу, что под прикрытием политики "деолигархизации" на самом деле Зеленский развернул атаку против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

"Атака Зеленского против таких фигур, как Медведчук, также использовалась для того, чтобы продать политику "деолигархизации" ‒ политику, которую критикует Венецианская комиссия, консультативно-совещательный орган при Совете Европы, поскольку она оправдывает политические атаки и месть с помощью инструмента индивидуальных санкций, без суда, без юридического оформления и без обоснования со стороны полиции. На словах это звучит хорошо, потому что практически все в Украине, кто не является корпоративным магнатом, соглашаются, что деолигархизация действительно нужна. Но ее также легко использовать в качестве политического оружия, что объясняет, почему в Европе считают такую политику грубой", ‒ заключает "Форбс".

В конце автор Кеннет Рапоза прогнозирует, что рейтинг Зеленского обвалится еще сильнее из-за разоблачений Pandora Papers, продолжающихся коррупционных проблем, роста цен на энергоресурсы и бесконечной борьбы с Россией.

"Рейтинги Зеленского могут провалиться еще сильнее из-за разоблачений Pandora Papers, продолжающихся коррупционных проблем, роста цен на энергоресурсы и бесконечной борьбы с Россией".

"Запад и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине. У администрации Байдена беспрецедентные трудности во внутренней политике: суетливый и хаотичный уход из Афганистана; рост инфляции; провалы в цепочке поставок; очередное достижение потолка госдолга и тупик с законопроектом о бюджетных ассигнованиях. У Белого дома в данный момент нет времени, чтобы решать проблемы Украины. И это плохо для "Слуги народа" – и для зарубежных инвесторов, которые надеялись, что Украина станет самым крупным и наиболее успешным государством среди бывших республик СССР для инвестиций".

В завершение стоит еще раз обратить на источник. И если в таком издании как "Форбс" звучит критика Зеленского за целый список прегрешений – нарушение прав иностранных инвесторов, махинации с офшорами, атака на СМИ и репрессии против оппозиции – это очень серьезный сигнал от мировой элиты.

Александр Фомин