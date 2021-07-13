Вакцинная дипломатия: Как Китай значительно усилил влияние на страны Третьего мира

Китай успешно использовал мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 для усиления своего влияния на международной арене. Как?

Об этом пишет Денис Москалик на своей странице в Facebook.

Китай стал мировым лидером по экспорту вакцин против COVID-19

Это означает успех не только китайского производства, но и "вакцинной дипломатии". КНР получила широкие возможности для усиления своего влияния на международной арене, предоставляя вакцины за лояльность. На карте указаны основные потребители китайских вакцин.

В прицеле такой политики - прежде всего страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и Восточной Европы. В первую очередь бедные страны, которым вовремя не достались вакцины Первого мира, который сейчас занят собственными проблемами. Такой ситуацией пользуется Китай, усиливая собственное влияние в Третьем мире.

Как и ожидалось, коронавирус был чрезвычайно быстро монетизирован. Соответственно был создан огромный мировой рынок потребителей вакцин, который не способна была насытить полностью ни одна страна. Сформировался глобальный дефицит вакцин. Китай, имеющий значительный опыт в налаживании массового производства и реализации преимуществ совмещения командно-административной системы и рыночной экономики, добился лучший результатов в деле экспорта необходимого товара миру.

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Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР сделала все возможное для предоставления международному сообществу 480 миллионов доз вакцин от коронавируса, при наличии собственного населения в 1,4 миллиарда, и уже перевыполнила эту задачу, став мировым лидером по экспорту вакцин.

В настоящее время Китай поставляет вакцины в более сотни стран мира. Согласно заявлению министра иностранных дел Китая Ван И, 69 стран уже получили вакцину от коронавируса в качестве гуманитарной помощи, а еще 43 страны ее покупают. Поставка осуществляется как напрямую, так и в рамках международного механизма COVAX.

Более сотни стран мира одобрили использование китайских препаратов. А Всемирная организация здоровья включила продукты Sinopharm Group и Kexing Company в список вакцин для использования в случае чрезвычайной ситуации.

Еще один успех китайцев - вакцинация лидеров стран. Более 30 руководителей государств заявили о своем доверии к китайским вакцинам и о том, что они прививались именно ими.

Тема вакцин создает также дополнительную возможность Китаю для пропаганды против США. Ван Вэньбинь отдельно отметил, что его страна и в дальнейшем будет продолжать способствовать справедливому распределению и использованию вакцин в мире. Это своеобразный упрек и новый мотив для пропаганды против Соединенных Штатов и других стран Первого мира, которые значительно меньше озабочены обеспечением вакцинами остальной планеты.

Таким образом, Китай успешно использовал мировой кризис для усиления собственного влияния на международной арене. Коронавирус и дефицит вакцин позволили использовать сильные стороны КНР, в то же время указав на слабости ее соперников. Пандемия, начавшаяся в Китае, в настоящее время помогает Китаю в реализации его глобальных амбиций.

Денис Москалик