Вакцинация в Украине провалена: Зеленский в погоне за одобрением Запада сделал украинцев заложниками пандемии

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Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Украине сегодня - это не просто провал, а самая настоящая катастрофа. Несмотря на все заверения властей, что у нас всё хорошо, всё на самом деле очень плохо и это очевидно.

Судите сами - на днях Минздрав с помпой отчитался, мол, смотрите, к нам наконец-то приехала американская Pfizer. Да, приехала. Только в количестве "аж" чуть больше сотни тысяч доз. Это при том, что в стране сейчас в среднем фиксируется около трех тысяч случаев заражения в сутки. И ещё непонятно, кому эти заветные дозы достанутся. Даже не сомневаюсь, что за "слугами народа" и их приближенными там уже резерв.

Простолюдинам же и дальше будут втюхивать индийскую "Ковишилд", дешевую реплику (которая украинцам обошлась очень недешево) печально известной "АстраЗенеки", от которой в Европе уже зафиксированы не то что случаи жутких побочных эффектов - а даже смертельные - в Великобритании, например, после укола "АстраЗенекой" умерла ведущая BBC Лиза Шоу. Ей было всего 44 года.

Но и тут не факт, что повезет - ведь даже "Ковишилда" у нас, оказывается, нет - просто нет вторых доз вакцины. При том, что Украина законтрактовала 1,5 млн доз, а люди массово отказывались и продолжают отказываться прививаться "Ковишилдом". И тут доходит до смешного (впрочем, как это часто бывает там, где за дело берется Зеленский и Ко) - волонтер и юрист Геннадий Друзенко смог получить вторую дозу "Ковишилда" только ПОСЛЕ ЛИЧНОГО ЗВОНКА новоиспеченному министру Виктору Ляшко...

Всего этого грустного цирка с вакцинацией можно было избежать благодаря одному человеку - Виктору Медведчуку, который ещё в прошлом году договорился не просто о закупках, а о поставке Украине ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ российской вакцины "Спутник V", о которой влиятельнейший научный журнал Lancet пишет, что она на "на 100% защищает" от среднего и тяжелого течения COVID-19. Понимаете? То есть украинцы еще в прошлом году могли не только начать получать прививки качественной вакциной, но и зарабатывать, экспортируя ее в другие страны.

И что делает власть? Вместо того чтобы прислушаться и принять план, предложенный Медведчуком для спасения жизней тысяч и тысяч украинцев, она фабрикует уголовные дела против лидера оппозиции и спускает на него всех собак…

Что это, если не выстрел Зеленского себе в ногу? А точнее - в ногу украинскому народу.

Игорь Вальский

Оригинал - на сайте pnk.tv.