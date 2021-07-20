Вакцинация от COVID-19 в Украине: Чем лучше всего прививаться?

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

В мире продолжаются кампании по массовых прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, Украина также не осталась в стороне. Однако перечень вакцин очень широк. Что выбрать?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Сразу оговорюсь, я не медик, не биолог, использовал, чтобы разобраться в вопросе, только официальные и достоверные источники

Сегодня в мире на разных этапах разработки находятся более 230 вакцин против COVID-19. На начало 2021 года: 63 проходят различные фазы клинических исследований (испытаний на людях), 175 преклинические испытания (на животных), три получили разрешение на применение от авторитетных регуляторных органов разных стран, но исследования по ним продолжаются.

Немного теории.

Различают три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для иммунизации:

цельный вирус или бактерию; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный вирус.

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Типы вакцин по классификации ВОЗ:

1. Инактивированная вакцина

- Используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла или радиации. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека, - они применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита - и позволяет наладить достаточно масштабное производство вакцин.

2. Живая ослабленная вакцина

- В живой вакцине используется ослабленный или очень похожий вирус. Примеры вакцин этого типа - вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) и вакцина против ветряной оспы и опоясывающего лишая. В этом способе используется технология, аналогичная получению инактивированной вакцины, и он может применяться для массового производства. Однако вакцины этого типа могут оказаться неприемлемыми для людей с ослабленной иммунной системой.

3. Вирусная векторная вакцина

- В этом виде вакцины используется безопасный вирус, который доставляет специфические субэлементы (белки) соответствующего микроорганизма, благодаря чему вакцина способна активировать иммунный ответ, не вызывая болезни. С этой целью в безопасный вирус вводится код для формирования определенных частей соответствующего патогена. Такой безопасный вирус затем используется в качестве платформы или вектора для доставки в клетки организма белка, который активирует иммунный ответ. Примером этого типа вакцин, которые могут быть разработаны в короткие сроки, является вакцина против Эболы.

4. Вакцины на основе генетического материала (нуклеиновых кислот)

В отличие от вакцин на основе ослабленных или нежизнеспособных цельных микроорганизмов или их фрагментов, в вакцине на основе нуклеиновых кислот используется участок генетической структуры, содержащий программу для генерации специфических белков, а не цельный микроорганизм. ДНК и РНК содержат код, который используется клетками нашего организма для выработки белков. При этом ДНК сначала превращается в информационную РНК, которая затем используется в качестве программы для продуцирования специфических белков.

Вакцина на основе нуклеиновой кислоты доставляет в клетки нашего организма определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК, побуждая их синтезировать нужный специфический белок, который иммунная система нашего организма должна распознать и дать на него иммунный ответ.

Технология с использованием генетического материала представляет собой новый способ получения вакцин. До пандемии COVID-19 ни одна из них еще не прошла через все стадии процесса одобрения для введения людям

Если кратко резюмировать, то этот тип вакцин, по сути, является программой для иммунной системы.

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Что доступно в Украине?

1. Pfizer

В основу вакцины положена технология, которая разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине. Как указано выше, это генетическая программа. Ее главный компонент - молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене - белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19.

Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется этот белок, а наш организм производит на него иммунный ответ. Такие вакцины называют РНК-вакцинами.

Эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%.

2. Moderna

Разработчик: американская компания Moderna.

Принцип действия. Также РНК-вакцина, во многом подобная вакцине от Pfizer/BioNTech.

Эффективность после первой дозы составляет 92%.

3. AstraZeneca

Разработчик: шведско-британская компания AstraZeneca совместно с исследователями из Оксфордского университета.

Принцип действия. В отличие от РНК-вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna, это так называемая векторная вакцина. "Вектор" - это вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

В вакцине от AstraZeneca в качестве вектора используется вирус обезьяньего аденовируса, который никакой угрозы для человеческого организма не представляет. Он доставляет в клетки человеческого организма ген, в котором закодирован белок так называемого "шипа" SARS-CoV-2. Клетка синтезирует этот белок, и организм человека вырабатывает иммунный ответ.

4. "Спутник V" (на оккупированных территориях доступна только она)

Разработчик: российский Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Принцип действия. Подобен вакцине от AstraZeneca. Но в качестве "вектора" здесь используется другой вид аденовируса - не обезьяний, а человеческий.

Эффективность составляет около 91,6%. Это примерно на уровне эффективности вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna.

5. Novavax

Разработчик: американская компания Novavax

Принцип действия. Ключевым компонентом вакцины является так называемый спайк-протеин с поверхности коронавируса, который выращивают в клетках насекомых. Это означает, что она не может вызвать у человека COVID-19 - заболевание, от которого она защищает. Кроме того, здесь используется адъювант - специальное вещество, усиливающее иммунный ответ и стимулирующее выработку высокого уровня антител.

Эффективность 89,3%.

6. CoronaVac

Официальное название: CoronaVac

Разработчик: китайская компания Sinovac Biotech

Принцип действия. Это инактивированная вакцина, то есть ее главный компонент - нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызвать болезнь, но вызывают иммунную реакцию. Это старая, испытанная технология, которая используется для производства многих других вакцин

Эффективность 50%-91%

Чем же вакцинироваться?

Здесь можем отталкиваться:

От того, что доступно в регионе в настоящее время.

От решения официальных органов. То, что официально одобрено.

От того, где доступна вакцина (особенно страны с более жесткими требованиями)

От своей интуиции.

Не будучи медиком, я вакцинировался новым типом вакцин от Pfizer.

Почему?

Будущий доступ в другие страны.

Доверие к производителю.

Интуиция.

Но если вы боитесь оказаться чипированными, не бойтесь. Генетическая программа все равно круче.

Анатолий Амелин