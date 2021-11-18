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"Вагнергейт" как продолжение операции Запада по уничтожению имиджа Зеленского

Михаил Островский
Михаил Островский

Политический эксперт

Западу совершенно не нужен второй президентский срок Зеленского из открытых источников

Оригинал - на сайте Skeptic.

Полтора месяца назад с подачи Запада в Украине грянул "Панамегейт-2", который вскрыл масштабные махинации президента Зеленского с офшорами, поставив крест на его репутации как "честного политика новой волны". Украинский лидер стал одним из главных героев разоблачений под названием "досье Пандоры". Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании Сергею Шефиру, который сейчас работает его помощником, а ответственным за распоряжение деньгами являлся глава СБУ Иван Баканов. Но главное, которое штат Делавер может предъявить украинской власти – то, что офшор использовался в целях отмывания денег олигарха Игоря Коломойского, на которого уже давно точат зуб американцы. Масштабная утечка невозможна без участия спецслужб США, обладающих эксклюзивным доступом к такого рода информации. Следовательно, Вашингтону абсолютно не нужен второй президентский срок Зеленского и США уже ведут планомерную работу по подрыву его позиций.

Запад не забыл и не простил ему массовое увольнение своих ставленников из "Нафтогаза", "Укрзализныци" и ряда других госкомпаний, а также торможение реформ. В зарубежных СМИ прошел вал критических публикаций на тему того, что "крупная коррупция и захват государства олигархическими группировками" никуда не делся при нем. Также гаранту Конституции, систематически припоминают связи с Коломойским. Нелепые аргументы, что офшоры – это нормальная практика цивилизованного бизнеса не прокатила ни внутри страны, ни вне ее, а убедить в реальности желания покончить с олигархами тоже не получается.

Еще одним доказательством тому, что Запад не благосклонен к президенту стал доклад Bellingcat на тему "вагнергейта" - неудавшейся спецоперации по задержанию военных, участвовавших в войне на Донбассе на стороне незаконных военных формирований. Торги шли долго и текст переписывали несколько раз, но итог понятен – информационная атака президента и его ближайшего человека – Андрея Ермака.

Bellingcat четко свидетельствует – ГУР Минобороны совместно с СБУ готовились посадить самолет с "вагнеровцами" в Киеве, выманив их под соусом охранных работ на нефтевышках одной из стран Латинской Америки, для чего велась целая оперативная игра.

Впрочем, как свидетельствует украинский разведчик Василий Бурба, уволенный Зе-командой, в решающий момент Андрей Ермак похоронил огромные усилия украинских спецслужб, дав команду отменить операцию. А уж потом их схватили КГБ Беларуси, откуда добиться выдачи по дипломатическим каналам было заведомо нереально, ибо Лукашенко на такой откровенно враждебный Москве жест не решился бы.

На фоне скандалов с журналистами Радио Свобода и "Панамагейтом" все больше вырисовывается картина публичного давления на Зеленского со стороны Запада. Не удивимся, если расследование со стороны прозападных структур на тему "вагнеровцев" будет далеко не последним, а выводы в дальнейшем могут быть еще более жесткими.

Михаил Островский

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