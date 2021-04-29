Вадим Рабинович: Мы не будем молчать и смотреть, как по улицам наших городов шагают сторонники фашистов

Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Фрагмент выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Вадима Рабиновича в Верховной Раде

Дорогие украинцы! Позвольте мне поздравить вас с великим праздником 9 Мая.

В этот день, который всегда с огромным уважением праздновали наши отцы и деды, осиновый кол был вбит в мировой фашизм. Десятки миллионов людей отдали свою жизнь за победу над этим позорным явлением. Земля Украины щедро полита кровью тех, кто освобождал ее от фашистов. Уверен, что у многих, даже тех, кто сидит в этом зале, есть родные, которые полегли ради приближения великой Победы. Сегодня мы должны во всех уголках Украины, в наших городах и селах чтить память настоящих Героев Украины. Потому что мы - потомки победителей.

И именно в этот день мы должны задуматься, каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, задуматься над тем, как могло случиться, что по улицам наших городов идут сторонники ССовских дивизий? Как это произошло, что в Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу советской армии, сносят памятники героям-освободителям, а возводят монументы убийцам, которые предали Украину? Как это случилось, что страну-победителя фашизма превращают в страну побежденных? Наши отцы и деды не пугались смотреть в глаза смерти ради победы. А мы с вами что, испугаемся и будем молчать? Нет. Не будет этого. В Украине миллионы и миллионы людей, настоящих патриотов, которым точно известно, кто победители, а кто побежденный, кто настоящие герои, а кто предатели, стрелявшие в спину.

Вот портрет моего отца. Он прошел всю войну танкистом. Его родной брат погиб в 1942 году, брат моей матери погиб в 1943 году. Рядом со мной сегодня, у этой трибуны, мои товарищи, с портретами своих родных, воевавших против фашизма, воевавших за украинскую землю, а также с портретами выдающихся военных полководцев той войны. Такие фото есть у миллионов украинских семей, у миллионов. Нас в Украине абсолютное большинство, и мы должны это продемонстрировать 9 Мая, чтобы все видели: никто не забыт, ничто не забыто.

И наконец, на память кое-кому, запомните: враг будет разбит, победа будет за нами!

Вадим Рабинович