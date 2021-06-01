Отрекаются ли в УПЦ от Руси и её мира?

Крестный ход в Харькове, 21 марта 2021 года Синодальный информационно-просветительский центр УПЦ

Об этом пишет Дмитрий Скворцов в своем Telegram-канале.

"В Украине ложно маркируют верующих как приверженцев "русского мира", – УПЦ". Под таким заголовком вышел текст Союза православных журналистов, посвящённый Заявлению Представительства УПЦ (МП) при международных организациях.

В заявлении, в частности, говорится: "… в Украине сложилась устойчивая тенденция по таргетированию и маркировке верующих УПЦ как якобы приверженцев определенной геополитической позиции, идеологии "русского мира"… Такая тенденция не только не соответствует действительности, но и противоречит международному праву …".

Заявление опубликовано отделом Синодальный информационно-просветительским отделом УПЦ (глава – митрополит Климент Вечеря). При этом ни международное представительство УПЦ (глава – епископ Виктор Коцаба), ни синодальный отдел не приводят определения идеологии "Русского мира". Думается, по той простой причине, что прекрасно знают: идеологии такой не существует.

Поэтому куда более близкой к истинному смыслу заявления выглядит заголовок плотно сотрудничающего с информационным отделом УПЦ Союза православных журналистов: "В Украине ложно маркируют верующих как приверженцев "русского мира"". Причём, подаётся это, как позиция всей УПЦ.

Но в таком случае епископы УПЦ Климент и Виктор должны признать, что мнение, выдаваемое за позицию всей УПЦ, расходится с мнением предстоятеля церкви, частью которой является УПЦ и которого своим патриархом называют сотни тысяч прихожан УПЦ. Патриарх Кирилл (которому недоброжелатели приписывают изобретение "идеологии Русского мира") ещё в 2009 году пояснил, что "Русский мир", это "ценности и образ жизни, которыми дорожили наши предки": "Ядром "русского мира" сегодня являются Россия, Украина, Беларусь, и святой преподобный Лаврентий Черниговский выразил эту идею известной фразой: "Россия, Украина, Беларусь - это и есть святая Русь". Именно это понимание "Русского мира" заложено в современном самоназвании нашей Церкви. Церковь называется Русской не по этническому признаку. Это наименование указывает на то, что Русская Православная Церковь исполняет пастырскую миссию среди народов, принимающих русскую духовную и культурную традицию как основу своей национальной идентичности, или, по крайней мере, как ее существенную часть".

"В основе "Русского мира" лежит православная вера, которую мы обрели в общей Киевской купели крещения, – напоминает патриарх отрекающимся ныне от русского имени. – Благодаря историческому выбору святого князя Владимира, наши предки присоединились к семье христианских народов и стали созидать мощную единую Русь". Могут ли оспорить это положение те православные журналисты и епископы, которые от имени всей УПЦ заверяют, что "неправильно маркировать верующих как приверженцев "Русского мира""?

Очевидно, неверующим был Русский Златоуст митрополит Туровский Кирилл, который с амвона киевской Десятинной церкви утверждал в далёком XII веке, что святыми уже прославлен "не только Рим, но и Херсон, и весь русский мир".

Или нам теперь удобнее вести свою православную родословную от конца XX века, когда, как самостоятельная часть РПЦ, была учреждена УПЦ? Но как же тогда быть с Киево-Печерской лаврой, в которой находятся представительства вышеупомянутых синодальных отделов, и которая Печерском Патерике 1661 года названа "первым строением российского нашего мира не только внешнего, но паче внутреннего и духовного".

Под лозунгами возвращения в "Русский мир", выдвинутыми великими карпатскими просветителями Наумовичем, Антоневичем и их соратниками, сотни тысяч карпатских русинов в XIX-XX вв. возвращались из 400-летней унии в Православие, гибли за это в первых в Европе концлагерях Терезин и Талергоф. Чтобы спустя ещё сто лет быть причисленными к неверующим своими же – православными…

Слава Богу, далеко не все в УПЦ отреклись от мира Святой Руси. Я это точно знаю. Так что, "врать не надо", господа "православные журналисты".

Дмитрий Скворцов