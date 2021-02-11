В Украине ликвидируют военкоматы

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Вчера, 10 февраля, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять в целом проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, что законопроект № 3553 был подан еще в мае 2020 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно документу, в Украине хотят создать вместо военных комиссариатов территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Также парламенту предлагают ввести воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам будут предоставлены трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

Законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и полномочий.

Кроме того, парламенту предлагают ввести новый размер штрафов за нарушение воинского долга призывниками и военнообязанными.