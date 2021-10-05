В Украине есть верный своим принципам борец за интересы народа, и это не Зеленский

Оригинал - на сайте Skeptic.

Высмеивать украинских политиков в сериале очень удобно, пока сам не пройдешь испытание властью. Зеленский провалил его почти сразу, оказавшись не столько "котом в мешке", сколько "волком в овечьей шкуре", как сам называл своего визави на дебатах. И самое смешное: человек, который является без преувеличения предателем интересов Украины, внемлет оппозиционному лидеру Виктору Медведчуку госизмену!

После выхода фильма "Офшор 95" не осталось никаких сомнений в том, что свой карман Зеленскому ближе к телу. Совесть не помешала Владимиру Александровичу уходить от уплаты налогов в Украине и при этом развешивать борды "не заплатил налоги - убил медика".

Сколько еще Зеленский будет предавать народ Украины?

Он продавливает закон про олигархов, пытается "душить" Порошенко, а у самого - недвижимость в Италии.

Президент публично всячески критикует Россию, ее власть. Рассказывает, что с теми, кто не разделяет его принципиальных позиций, ему "не по пути". Но это никоим образом не мешало ему зарабатывать в России деньги: "8 первых свиданий" и "Слугу народа" прекрасно показывали в РФ, да и франшизу на "Лигу смеха" россиянам удалось купить без проблем. Никого не напоминает? Например, Порошенко с его липецкой фабрикой, в факт существования которой Зеленский макал своего оппонента на дебатах?

Зеленский много говорит о человекоцентризме, о социальном бюджете, в котором предусмотрен рост зарплат для медиков и учителей. Но если почитать проект бюджета, его доходы на самом деле почти полностью состоят из налогов. Лицемерная получается забота о людях - за их собственный счет.

Еще будучи кандидатом в президенты Зеленский обещал снизить тарифы на газ. Он гарантировал, что Украина увеличит добычу природного газа, сможет самостоятельно покрывать свои энергетические потребности. Но в итоге при его президентстве Украина уже вскоре может столкнуться с настоящей "газовой катастрофой", а Зеленский при этом продолжает свою тарифную политику в интересах заморских партнеров.

Владимир Александрович обещал, что при его правлении не будут тронуты СМИ, заявлял, что "лично выступает за свободу слова". В итоге рот закрыли журналистам, в частности, каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Глава Ассоциации независимых СМИ Чехии очень точно назвал блокировку каналов "ножом мясника, убивающего свободу слова". Но ни этот факт, ни открытое письмо президента Freedom House американскому президенту Джо Байдену, ни другие оценки международных организаций, похоже, не заставляют Зеленского краснеть.

Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе до конца его президентского срока. Многие поверили в чистоту его намерений, но слова Владимира Александровича ничего не значили: это был лишь способ заслужить симпатии украинцев для того, чтобы получить всю власть в стране. Зеленский не только ни на йоту не приблизился к реализации своего обещания, но даже усугубил отношения с РФ, сознательно пытаясь идти на конфронтацию российским президентом. Вспомним, как абсолютно лицемерно он пригласил Россию к участию в "Крымской платформе":

"Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её трагической исторической ошибки", - сказал президент.

Но как Россия должна была принять приглашение, если ее представителю ранее отказали в заявке на участие?!

Впрочем, что для президента может значить мир и человеческие жизни, если он публикует посты к Дню памяти и скорби и памяти жертв войны, а в это же время в Украине проходит "Марш вышиванок" с фанатами украинской дивизии СС "Галичина".

Зеленский призывал в соцсетях пресекать расизм и ксенофобию, а сам притесняет права русскоговорящих. А где обещанный президентом закон о нацменьшинствах? Видимо, этот вопрос был важен только Зеленскому-кандидату.

Перечислять все случаи, когда Зеленский цинично обманывал свой народ, можно долго. Многие политические обозреватели в своих статьях обращались к Зеленскому с вопросом: как ему спится по ночам? Видимо, абсолютно спокойно. Такова природа актера: вранье у него в крови.

Пока одни упиваются властью, другие вынуждены под арестом отбиваться от нелепых претензий вместо того, чтобы тратить силы на рост благосостояния Украины.

Речь о Викторе Медведчуке. В отличие от Зеленского, голословным он никогда не был. Медведчук ни разу не изменил своим принципам и действовал только в интересах простых украинцев. И это делает его прямым конкурентом Зеленского, ведь Медведчук на практике способен реализовать все те важные для государства вопросы, к решению которых у Зеленского нет способностей.

Медведчук обещал приложить все усилия, чтобы мир на Донбассе воцарился, и он это делает несмотря на все палки, которые вставляет ему в колеса власть. Он презентовал мирный план, который предполагал внедрение повторяющих или дополняющих Минские соглашения мер. За рост благосостояния украинцев и послабление тарифной удавки он боролся не только словом, но и делом: договорился с Россией о поставках "голубого топлива". О том, что Медведчук сделал для Украины, можно писать отдельную научную работу.

Осознавая, какой риск для Владимира Александровича создает такой конкурент, Зеленский не придумал ничего лучше, чем пуститься во все тяжкие и выдвинуть против Медведчука грязные и лживые обвинения, открыть политически мотивированные дела.

Но украинцы - не дураки и отлично видят, кто есть кто. Вскоре воздушные замки, которые настроил Зеленский, разрушатся и завалят его под своими обломками, - действующий президент это прекрасно знает. И тогда к штурвалу Украины наконец сможет прийти настоящий лидер.

Кирилл Киквидзе