В шаге от мирового признания: Сможет ли Усик победить Джошуа?

Энтони Джошуа и Александр Усик из открытых источников

Поединок Энтони Джошуа – Александр Усик состоится 25 сентября в Лондоне. Полная "Тоттенхэм арена", миллионы зрителей у телеэкранов. В таком шоу украинец еще не принимал участие. Победа даст украинцу все, а поражение может легко отправить назад в крузервейт.

Об этом пишет Sport.ua.

Джошуа – фаворит поединка с Усиком. Это логично

Александр Усик впервые в карьере выходит на более сильного соперника. Буквально более сильного. Энтони Джошуа – здоровенный боец. Он выше Усика на семь сантиметров. Его размах рук больше на десять сантиметров. Его средний вес – около 107 килограмм. И это все – боевая единица, которая работает изо дня в день.

Главная история, за которую цепляются приверженцы теории о том, что Усик должен считаться фаворитом – это золотая медаль Джошуа на Олимпиаде в Лондоне. Якобы там Энтони тащили, а Усик прошел совершенно без проблем. Но проблемы были у обоих спортсменов, при этом британец провел больше поединков, и настоящих рубок у него там было больше. При этом ни одного поединка в стиле Огого – Хитров. Везде победы могли идти в обе стороны или были добыты Джошуа спокойно.

Конечно, не обходится и без обсуждения Энди Руиса, как небольшого плотного боксера, который взял и выиграл у британца. Справедливый пример: мексиканец еще ниже Усика, у него короче руки, а работы ног, если сравнивать с украинцем, нет и вовсе. Но у него получилось. Правда, только лишь раз. В первом бою Джошуа был сам не свой. Не поверил в соперника, был плохо готов или был нокаутирован в спарринге, как гласили слухи – другой вопрос. В реванше Энди не смог даже толково приложиться по британцу.

Новости по теме: Братья Кличко и Усик попали в топ-10 боксеров Европы всех времен

Аргумент о том, что Усик – просто лучше, как боксер, тоже не работает. Потому что это два абсолютно разных спортсмена. Разные физиологически, стилистически, физически. Нет ни одного критерия кроме, пожалуй, силы удара, по которым их было бы логично сравнивать. И то, Усик не ставит все на удар, а Джошуа – ставит, поэтому и здесь сравнения так себе.

Да, Усик подвижный. Но и Джошуа умеет двигаться, если есть такая цель. Конечно, Александр бьет очень точно. Но и Энтони может положить удар так, что соперник не поймет, откуда прилетит. Украинец круто комбинирует, но и британец не бьет одиночными. При этом, если уж включается в активной работе в атаке, то пережить такое получается не у каждого.

Британский боксер Энтони Джошуа

Рекорд Джошуа – сказка. Он побеждал Диллиана Уайта, Владимира Кличко, Доминика Бризила, Эрика Молину, Чарльза Мартина, Кевина Джонсона, Карлоса Такама, Джозефа Паркера, Александра Поветкина, Энди Руиса и Кубрата Пулева. Никакие Уайлдер и Фьюри не могут похвастаться таким рекордом. При этом, из вышеперечисленного списка, Джошуа не нокаутировал только Руиса в реванше и Паркера. Нокауты плюс уровень оппозиции выглядят крайне сильно.

Это не попытка зарыть Усика и его шансы. Или преуменьшить положительные качества Александра, вовсе нет. Просто недооценка бойца уровня Джошуа – плохо и для украинца, и для фанатов. Если в восприятии боксерской действительности Усиком сомневаться не приходится, то к фанам есть вопросы. Ведь потом, если Джошуа выиграет, найдутся те, кто скажет, что украинец проиграл просто большому середняку.

А это совсем не так. Джошуа силен физически, хорош, как боксер и просто большой боец. Кто, как не он, должен быть фаворитом этого боя?

У Усика есть шансы?

Говоря об Александре Усике, шансы отбрасывать нельзя никогда. Такой уж он изворотливый, быстрый, уверенный парень, что не ломается даже там, где другие точно расстроились бы или не справились бы.

Усик в профессионалах выдержал многое. Психологическое напряжение от Хука, труднейшую битву с Бриедисом, дикое давление Гассиева, пушечные удары Белью и гиганта Чисору. Каждый раз было тяжело. И каждый раз он справился.

Александр Усик The Ring

Хук пытался разозлить Усика, но тот направил эмоции в правильное русло. Бриедис оказался далеко не подарком, но Александр смог. Гассиев бил очень сильно, но украинец не дал попасть. Белью был непредсказуемым, но Усик поймал его голову. Чисора просто был таким сильным, как никогда ранее, но и это не испугало Александра. Ни перчатки с минимумом набивки, ни соперник, занимающий большую часть ринга.

Усик психологически устойчив и мастеровит. Он – левша, а Джошуа с такими соперниками не боксировал уже несколько лет. Он быстр на ногах, может ударить, пусть и не так, как Энтони. Бьет точно, неожиданно, серийно. С такими не бывает удобно или просто. Джошуа будет тяжело, и он это понимает. Это точно не Руис, к которому никто не относился серьезно. Здесь полный фокус, потому что всем в Великобритании понятно, что Усик – это опасность.

Прогноз на бой

Букмекеры дают на победу Усика коэффициенты где-то 1 к 3. Никогда так низко не оценивались шансы Александра. Фактически, он – аутсайдер. Не с отрывом, но достаточный, чтобы понимать, как в его победу верит большинство.

Джошуа – очень большой, а последний левша, который выходил на него, продержался два раунда. Чарльз Мартин – огромный американец, который и сам может перевернуть кого угодно, но два раунда дотерпеть не смог. Тогда Энтони мастерски поймал соперника на противоходе и вполне может сделать это еще раз.

Конечно, Усик – не Мартин. Попасть по нему труднее, как и не пропустить. Конечно, Джошуа пропустит, но может и ответить. В конце концов, Энтони готов драться и все двенадцать раундов, а победу не британцу против главной местной звезды украинцу никто не отдаст. Даже с Белью были странные записки, что говорить об этом поединке?

Кроме этого, Александр любит вкатиться. Пару раундов подвигаться, прицелиться, посмотреть, а потом уже включаться. Проиграть первые два-три раунда, а потом спешить – так себе затея с Джошуа. С ним вообще спешить нельзя – поймает.

Котировки букмекеров логичны. Победа Усика – апсет. Не потому, что он хуже, а потому, что он меньше. Навыки можно сравнивать долго, потому что соперники разные, но хороший большой боксер почти всегда побьет хорошего маленького. Судя по Джошуа, он готов как никогда. Никаких огромных мышц, он готов и драться, и боксировать.

Выдержит ли Усик драку с таким здоровяком, который еще больше Чисоры? Огромный вопрос. 25 сентября – важнейший поединок в карьере Александра. Победа сделает из него легенду. Поражение может закрыть любые вопросы о продолжении карьеры в супертяжелом дивизионе.

Лев Кравцив