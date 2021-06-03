В РФ удивлены агрессией украинской власти в адрес Медведчука, пока Украина в лице Ахметова и Коломойского сама торгует с Россией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Оригинал - на сайте MIGnews.

В России с интересом наблюдают за "делом Медведчука" и диву даются. Зампредседателя правительства Александр Новак заявил, что "был удивлен агрессивной риторике" власти в адрес лидера украинской оппозиции.

Российский чиновник напомнил, что Медведчук всегда выступал и выступает за развитие отношений Украины и России, в том числе торгово-экономических. И, в отличие, от украинского правительства, которое по сей день торгует с РФ, не опасается об этом говорить вслух.

"Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества…" - отметил Новак. Здесь же чиновник подчеркнул, что, несмотря "на определенную напряженность" в отношениях Киева и Москвы, страны сохраняют торгово-экономический оборот.

К примеру, по итогам прошлого года торговый оборот между Украиной и Россией составил около 10 млрд долларов, из этой цифры на 6,7 млрд долларов различных товаров РФ поставила в Украину.

Но еще более интересное то, что, по словам Новака, в прошлом году РФ поставила 9 млн тонн угля, из которых почти 80% поставили металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% - для энергетики.

Дальше - больше. По словам руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козака, на сегодняшний день российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании: "Центрэнерго", "Энергоатом", предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и Арсения Яценюка.

Здесь получается, что по логике украинских властей, вслед за санкциями против Виктора Медведчука, все вышеперечисленные "государственные бизнесмены" должны ответить за это перед законом. Но, пока в Украине действует только выборочное правосудие. Зеленскому и его друзьям - можно все, остальным - ни-ни.

Игорь Вальский