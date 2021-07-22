В результате действий Смирнова из СИЗО на свободу вышел вор в законе Умка

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Зеленский ломает судебную систему через колено

Оригинал – на сайте "Известия в Украине".

По указке его чиновника, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, который в то же время возглавляет юридическое бюро "Смирнов и партнеры", из СИЗО на свободу отпускают особо опасного преступника, вора в законе Умку.

Так, 9 июля судья Печерского суда Вовк отпустил на свободу вора в законе Сергея Олейника или Умку, как его называют в СМИ. Характерно, что Умку защищал адвокат из адвокатского бюро "Смирнов и партнеры", которое возглавляет замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

Таким образом, 9 июля можно назвать черным днем украинского правосудия, окончательным развалом украинской судебной системы.

Такой подход к вынесению решений говорит об одном – за деньги судьи готовы на все. Особенно, если просит замглавы офиса Зеленского Смирнов.

Люди снова увидели, что все слова Зеленского о якобы борьбе с ворами в законе – это откровенная и циничная ложь.

Ведь, с одной стороны подконтрольная Зеленскому СНБО вводит санкции против воров в законе, а с другой стороны – адвокаты подконтрольного человеку президента бюро "Смирнов и партнеры" – защищают вора в законе и готовы на любые ухищрения, в том числе коррупционные, чтобы освободить его.

Интересно, что в тот же день, 9 июля, тот же судья Вовк продлил домашний арест Виктору Медведчуку по сфабрикованному делу. Нардепа, за которым стоят миллионы избирателей, оставляют под круглосуточным домашним арестом, а "короля" преступного мира, по велению чинуш из ОП, спокойно отпускают из СИЗО на свободу.

Не менее абсурдно и то, что Смирнов стал членом рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. Это циничное кадровое назначение является не чем иным, как насмешкой над правосудием и плевком в лицо гражданам, которые надеются на честный и справедливый суд.

Не остается никаких сомнений в том, что работа Офиса Зеленского направлена четко на узурпацию власти. Судебную власть они под себя уже фактически подмяли.