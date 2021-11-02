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В Раду не будут пускать народных депутатов. Парламент окончательно превращается в филиал сумасшедшего дома

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Фото из открытых источников

Оригинал – в телеграм-канале Рената Кузьмина

Несмотря на категорическое негативное заключение Главного научно-экспертного управления Рады, "слуги" народа, а точнее, "слуги" режима, проголосовали сегодня за введение запрета на допуск в сессионный зал непривитых депутатов.

Теперь в нарушение Конституции и законов Украины представлять интересы украинского народа в парламенте можно лишь тем депутатам, которые были вакцинированы иностранными вакцинами, кроме, понятное дело, российской.

Скоро пропуском в сессионный зал могут стать справки об отсутствии СПИДа или, к примеру, глистов. Хотя лучше было бы требовать справки от психиатров, но, к сожалению, все психоневрологические диспансеры были закрыты в Украине в ходе медицинской реформы имени гражданки США Супрун. Парламент окончательно превращается в филиал сумасшедшего дома.

Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмін

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