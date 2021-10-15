В Раде предрекли Киеву необходимость на коленях ползти в Москву за углем

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин считает, что украинским властям "придется на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Ведший в 2014-15 гг. бизнес "Квартала" в России (глава Службы безопасности Украины) Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы (экс-президент Украины Петр) Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину Медведчук" тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на ТЭС. Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?", - отметил политик.

К слову, согласно данным компании "Укрэнерго" по итогам минувшей недели, ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше этого сырья, чем необходимо.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил , что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.