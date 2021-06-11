В пленки Зеленского может поверить только бабушка с рынка

Анатолий Шарий 112.ua

Уже много-много дней меня просят прокомментировать пленки, которые слили через "сливной бачок" – Дениса Бигуса. И не просто кто-то слил, а слил ОП. Все заполнено этими пленками - "это пленки СБУ" Бигус сказал.

Пленки называются "пленки Медведчука и Порошенко", потому что этими пленками хотят ударить сразу по двум людям: по Медведчуку и по Порошенко. Хочет ударить Владимир Зеленский. Но, у Владимира Зеленского очень интересное окружение, оно крайне "профессиональное", и поэтому оно ему рассказывает, что это "йо". Канал "1+1", подконтрольный Коломойскому и ОП тулит даже такого рода экспертов, как Марк Фейгин, адвокат-блогер. У гражданина России спрашивают, следует ли гражданина Украины, Медведчука, обменять на граждан Украины. От того, что качество этого международного эксперта чрезвычайно высоко, он отвечает позитивно.

Тут не стоит углубляться в правовые аспекты этого вопроса, я просто показываю, до какого сюрреализма опустился ОП, привлекая уже даже это. Потом они показывают представителя МВД Антона Геращенко. Если не напомнить, что Медведчук кум президента Путина, что само по себе уже преступление, то фигура Медведчука будет неполной. "Для меня вопрос очень простой в отношении этих пленок – я думаю, что они справедливые и правильные". Пленки могут быть справедливыми и правильными для бабушки с рынка.

А для МВД, органов следствия, суда, они должны быть законными или незаконными. Это доказательство или не доказательство. СМИ этого же уровня начали нести информацию о том, что Луценко подтвердил, что записи правдивые. Давайте внимательно посмотрим, что именно сообщил Луценко. А он сообщил, что человек, организовавший записи, на которых звучит голос якобы председателя политсовета ОПЗЖ Медведчука, работал на высокой должности в СБУ.

А теперь работает в ОП. Луценко отметил, что в 16-19-х годах Генпрокуратура Украины не знала о существовании этих записей. Также Луценко рассказал, что в ходе общения его предшественник Виталий Ярема подтвердил, что и при его каденции этих записей не было. Эти пленки не были известны и в СБУ. Взялись они из рук человека, который работал на высокой должности в СБУ и записывал для себя. Эти пленки, однозначно, записывали спецслужбы. Однозначно они записаны на аппаратуру, которая была предоставлена США, не для этих целей, конечно же. А для контрразведывательных целей в зоне проведения АТО.

В частности, для того, чтобы противодействовать российским спецслужбам. Эта аппаратура позволяет снимать данные, расшифровывать сообщения с WhatsApp, и перехватывать другие менеджеры. Проводятся такие мероприятия исключительно в рамках закона Украины об оперативно-розыскной деятельности и в рамках проведения негласных следственных действий, и проводятся они только с санкции суда.

Открываем статью 246 "Основание проведения негласных следственных розыскных действий": "3. Решение о проведении негласных следственных (розыскных) действий принимает следователь, прокурор, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - следственный судья по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованному с прокурором. Следователь обязан сообщить прокурору о принятии решения о проведении определенных негласных следственных (розыскных) действий и полученные результаты. Прокурор вправе запретить проведение или прекратить дальнейшее проведение негласных следственных (розыскных) действийй". Данная процедура четко расписана и регламентирована. Эта процедура предусматривает подачу представления, подписанного начальником подразделения или следователя, в рамках криминального производства. В Апелляционный суд.

В данной ситуации это однозначно суд Киева. Потому что именно в Киеве проводились эти аудиозаписи. При этом мы понимаем, что с учетом личностей, которые звучат на этих пленках, в известность должен был быть поставлен и Генпрокурор и глава СБУ. Проведение всех этих действий регламентируется статьями 263 УПК, 252, 266. Постановление о проведении этих мероприятий должен был подписать Глава Апелляционного суда Киева – на тот момент Чернышенко. После того, как сотрудник услышал то, что звучит на этих, слитых через сливной бачок пленках, он обязан был поставить в известность следственного прокурора, а тот обязан был внести данные о том, что там звучит в ЕРДР.

После этого немедленно должен был начаться процесс легализации данных записей путем снятия грифа секретности и процессуального оформления. И здесь мы упираемся в самое важное, о чем не говорит представитель МВД Геращенко, рассказывая о справедливости данных пленок. Мы доходим до допустимости доказательств. Это предусмотрено статьей 86 УПК: "Недопустимое доказательство не может быть использовано при принятии процессуальных решений. На него не может ссылаться суд при принятии судебного решения". Далее следует статья 87 – "недопустимости доказательств, полученных в результате существенного нарушения прав и свобод человека". То бишь один из замов Главы СБУ незаконно осуществил в своих каких-то личных целях запись гражданина Украины Медведчука.

Анатолий Шарий