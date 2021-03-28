В "Оппозиционной платформе - За жизнь" обыски: "Батькивщине" и "Свободе" приготовиться?

Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте издания "Капитал".

В четверг, 25 марта, сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в штаб-квартире "Оппозиционной платформы — За жизнь". Как известно, кадровый и организационный костяк "Оппоплатформы" — это в том числе и Движение "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Формальный повод заключается в том, что сторонники движения "Украинский выбор" "подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов" в Крыму и Севастополе.

На самом деле эта информация элементарно проверяется. По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений "Украинского выбора", поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком "Украинского выбора" принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму.

В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму, и Информация о том, какие политические партии и общественные организации Украины имеют ячейки в Крыму, находится в открытом доступе, в частности в реестре юридических лиц.

Итак, в Крыму находится республиканская партийная организация "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Она зарегистрирована по адресу Симферополь, ул. Козлова, 45. Желающие отстаивать идеи украинского национализма (в его галичанской версии) могут обратиться в Ялтинскую городскую организацию ВО "Свобода" Олега Тягныбока. Также в Крыму присутствуют Крымская региональная организация Партии вольных демократов. Есть даже Крымское обособленное подразделение грантовой "Гражданской сети "Опора" и первичная ячейка Организации украинских националистов.

Так что же получается? По этой логике тогда пусть "Батькивщина" Тимошенко, "Свобода" Тягныбока и другие "патриоты" готовятся к обыскам? А грантовая "Опора" публично заявляет на своем официальном сайте "з 2007 года мы анализируем избирательный процесс, проводим наблюдение за всеми его этапами, работам над усовершенствованием избирательного законодательства в соответствии с международными стандартами". То есть, по логике вещей, "Опора" должна была отслеживать и референдум в Крыму? Так, может, на самом деле, сотрудникам СБУ и ГПУ логично прийти с обысками в "Опору"? Может, не по адресу пришли?

В дополнении — см. список организаций политических партий и подразделений общественных организаций, которые на данный момент официально зарегистрированы на территории Крыма.

Організації політичних партій (зі статусом юридичної особи) та відокремлені підрозділи громадських організацій, які зареєстровані на території АРК та ліквідація яких не здійснювалась (за виключенням Кримського відокремленого підрозділу ГО "ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА", який закритий 27.07.2020 р.)

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" (КРО ВО "БАТЬКІВЩИНА")

ЄДРПОУ: 24397679

Юридична адреса: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ (КРО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ)

ЄДРПОУ:25143812

Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ШПОЛЯНСЬКОЇ, будинок 512

КРИМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ

ЄДРПОУ: 25955177

Юридична адреса: Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 134, квартира 12

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ"

ЄДРПОУ: 35814417

Юридична адреса: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 70/2, офіс 16

ЯЛТИНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

ЄДРПОУ: 37027955

Юридична адреса: Україна, 98600, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, ВУЛИЦЯ ДРАЖИНСЬКОГО, будинок 21, квартира 1

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЇ ГУМАНІСТІВ УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 34867228

Юридична адреса: Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ЛАРІОНОВА, будинок 40-А, квартира 62

КРИМСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"

Адреса: 95051, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, Центральний р., вул. Лексіна, буд. 52, кв.92

Реєстраційний номер запису 1415216

Підрозділ закритий 27.07.2020 р.

Первинний місцевий осередок Організації Українських Націоналістів Ленінського району АР Крим

Адреса: Автономна Республіка Крим, Ленінський р., с. Останіне, вул. Первомайська, б.22

Реєстраційний номер запису 658661

Підрозділ зареєстровано

СПІЛКА ЮРИСТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (відокремлений підрозділ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ЮРИСТІВ УКРАЇНИ")

Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця К. Лібкнехта, 1

Реєстраційний номер запису 844916

Підрозділ зареєстровано

Відокремлений підрозділ громадської організації "СПІЛКА ВІРМЕН УКРАЇНИ" АР Крим

Адреса: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, Київський р., вул. Леніна, буд. 9

Реєстраційний номер запису 1411901

Підрозділ зареєстровано

Відокремлений підрозділ Громадської організації "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива" в Автономній Республіці Крим

Адреса: 95051, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, буд. 54, кв. 60

Реєстраційний номер запису 1412315

Підрозділ зареєстровано