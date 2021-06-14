В Европе не верят в "европейский выбор" Зеленского

Владимир Зеленский Офис президента

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Статья во влиятельном издании The Brussels Times - очень знаковый текст, потому что критикует украинскую власть за то, что ее курс не отвечает идеологии ЕС.

На первый взгляд, статья Анны Леонхард во влиятельном бельгийском издании The Brussels Times примечательна критикой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским. Но только на первый взгляд. На самом деле это очень знаковый текст, потому что издание из ЕС критикует украинскую власть в первую очередь из-за того, что ее экономический и политический курс не отвечает идеологии Европейского Союза.

Поэтому, приходит к выводу The Brussels Times, грош цена всей этой показухе с флагами ЕС и лозунгами о "европейском выборе", если на деле официальный Киев ведет себя вразрез с принципами Евросоюза.

По мнению автора The Brussels Times, официальный Киев занимается подменой понятий. Вместо борьбы против коррупции власть развернула наступление на крупный и средний бизнес. Пассаж о том, что вердикты судов подменили указы Зеленского – это отсылка к указам о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и санкциям против Виктора Медведчука.

Не упустили из виду в Европе и историю с так называемым антикоронавирусным фондом, когда Офис президента и Кабинет Министров расходуют средства на борьбу с COVID-19 на посторонние задачи. Причем влиятельное европейское издание The Brussels Times прямо пишет, что и наступление на бизнес, и атака на оппозицию во главе с Медведчуком, и нецелевые траты из антикоронавирусного фонда – все это имеет признаки коррупции со стороны власти.

"Борьбу против коррупции подменили борьбой против крупного и среднего бизнеса, равное налогообложение подменили ужесточением налоговой нагрузки, судебную систему, как подчеркнуло ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевые средства Запада, предназначенные для борьбы с COVID-19, используются не по назначению, что имеет признаки коррупции".

Причина критики со стороны влиятельного издания ЕС – это законопроект №5600. Проект №5600 формально подал в парламент Кабинет Министров. А на самом деле, как сообщают украинские СМИ, его продвигает Офис президента, а непосредственный автор – народный депутат Даниил Гетманцев. Гетманцев, как мы помним, "засветился" в качестве исполнителя заказов Коломойского. В частности, в 2019 году Гетманцев зарегистрировал законопроект №1210 о повышении ренты на железную руду.

На это раз, видимо, решили одной только рентой на железную руду не ограничиваться, потому что законопроект №5600 в стиле "драть три шкуры" предлагает повысить ряд акцизов и налогов, а также ввести новые подати.

Авторы №5600 предлагают повысить и акцизы на алкоголь, и ренту на руду, а также обязать платить НДС при продаже квартиры – и на первичном, и на вторичном рынке. И новый налог на землю – так называемая минимальная налоговая нагрузка – для тех, кто выращивает сельхозпродукцию, разводит домашний скот или сдает землю в аренду. Кроме того, предлагается дать новые полномочия и налоговым органам – чтобы им легче было "кошмарить" налогоплательщиков.

The Brussels Times прямо пишет, что если этот законопроект примут, то налоговая нагрузка в Украине будет одной из самых высоких в мире.

А главное, это будет серьезный удар по экономике.

"Потому что экономика, ослабленная войной, а также напряжением на южной, восточной, а теперь и северной границе Украины, станет еще более слабой. Другими словами, интеграция экономик Украины и Европы будет "помножена на ноль" усилиями украинских чиновников".

К слову, The Brussels Times на примере канадской компании TIU аргументировала, что в Украине права инвесторов не уважают и нарушают при Зеленском точно так же, как и при Януковиче, и при Порошенко.

По мнению авторитетного европейского издания, в ЕС расценивают нынешний курс – и имитацию борьбы с коррупцией, и подмену судебных решений указами Зеленского, и попытку "налогового грабежа" - как движение в противоположном направлении. В направлении, противоположном ЕС. Ничего себе оценка!

"На данный момент Запад наблюдает движение Украины в противоположном направлении, в то время как мы хотели бы видеть какие-то реальные и законные шаги по декриминализации украинского общества и чиновников", - подчеркивает The Brussels Times.

Семен Правденко