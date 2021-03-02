Узурпация власти Зеленским, или Как удержать рейтинг с помощью СНБО

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После практически 2 лет неуспешной работы Владимира Зеленского на должности президента Украины и нарастающей убежденности в невозможности добиться своих целей в рамках существующей вертикали власти (парламент, правительство, судебная система) и процедур (Конституции и законов), власть в Украине фактически трансформировано в национальную версию Политбюро (политического бюро): высшего коллективного органа управления государством, стоящего фактически над ним и обладающий малоограниченными полномочиями.

Об этом пишет Руслан Бортник в Facebook

Конечно, это не первая попытка украинских президентов использовать СНБОУ для своего усиления, но если предыдущие ограничивались использованием СНБОУ в качестве параллельного "правительства" или спецслужбы, то нынешняя – это значительно иной подход.

Ведь в данной ситуации СНБОУ работает не только для усиления авторитета, давления или параллелизации органов власти, а прежде всего вместо них – судебной ветви власти (трактованные законов и наказание), законодательной (фактическое формирования нового правового поля страны), исполнительной (экономическое регулирование, перехват полномочий КМУ, функций Нацсовета по вопросам телерадиовещания). Кстати, ранее СНБОУ также сыграла важную (если не определяющую) роль при принятии решений по отмене местных выборов на части территории Донецкой и Луганской областей (подконтрольных) и фактическом разгроме Конституционного суда Украины.

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Поэтому нынешнее СНБОУ - это не правительство, а именно Политбюро. Надгосударственный и всеобъемлющий характер возможностей которого определяется парадоксальной комбинацией – с одной стороны отсутствием конкретных полномочий у самого органа, слабой определенностью его статуса; и, с другой - максимальной концентрацией реальной власти и полномочий у его отдельных членов - президента Украины, главы Верховной Рады, премьер-министра Украины, министра внутренних дел, главы Службы безопасности Украины, генерального прокурора, руководителя Офиса президента Украины, главы Службы внешней разведки, министра иностранных дел, министра финансов, Министра обороны, Главнокомандующего Вооруженными силами, главы Государственной службы финансового мониторинга Украины, главы Национального банка Украины и других – в целом 20 высших должностных лица Украины. При этом, складывается впечатление, президент только номинально-юридически придает видимость легитимности его решениям.

А силовые и исполнительные структуры руководствуются в своей работе не Конституцией и законами Украины, а решениями, принятыми на СНБОУ и легализированными указами президента. Важнее всего в этом процессе не подпись президента под указом, а подписи всех остальных под решениями СНБОУ – политическая "омерта" ("круговая порука").

И если даже СНБОУ владеет данными о беспрецедентных угрозах украинской государственности, нынешняя реальная модель управления принципиально не соответствует конституционной архитектуре органов власти украинского государства.

При этом СНБОУ — это прежде всего выражение власти (наличия возможности что-то сделать), а не законности (орган не имеет полномочий, которые реально реализует) и справедливости (решения, направленные не на социальные задачи, а – исключительно на политические). И хотя эта "Большая ложа" с одной стороны стабилизирует президентство Владимира Зеленского (хоть и размывает полномочия), с другой - в значительной мере находится под влиянием внешних сил и отдельных украинских финансовых групп.

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Но групповой характер этого нового Политбюро безусловно выигрышный. Он позволяет решить несколько принципиальных задач:

- добиться изначального единства всех ключевых структур власти (и возможности реализации принятых решений);

- обойти законодательные и управленческие барьеры при принятии решений, сопротивление других участников системы;

- коллективно подмять потенциальных политических диссидентов и конкурентов в структурах власти (например, главу Верховной Рады или генпрокурора);

- разделить ответственность и общественное давление на всех.

Источником вдохновения такой трансформации власти скорее всего является страх потери власти, а потом уже западные партнеры.

На вопрос - чем все это закончится – пока отвечать рано. Но, вероятно, - еще большим расширением "границ допустимого" в украинской политике.

Руслан Бортник