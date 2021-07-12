Уже к весне следующего года все гонители Виктора Медведчука будут в очередь выстраиваться к нему на поклон

Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" достойно почтила 80-я годовщина начала Великой Отечественной Войны 112.ua

За 48 минут до начала судебного заседания Медведчука вызвали в суд. Прибывшим к указанному времени адвокатам в суде сообщили, что судья Вовк за 10 минут рассмотрел семитомное дело, удалился в совещательную комнату и вынес решение о продлении сроков следствия до 6 месяцев. Без подозреваемого. Без адвокатов. 7 томов. За 10 минут. Вот вам и судебная реформа имени Зеленского.

А теперь добавлю от себя.

Вот что я вам скажу, братцы. Уже к весне следующего года все гонители Виктора Владимировича будут в очередь выстраиваться к нему. Эта осень откроет много неожиданностей для этих одноклеточных, которые не способны мыслить стратегически.

Медведчуку и его окружению хватит сил прожить это время и выстоять. У нас время есть. Но у этих тварей, которые легли под британцев, его уже не осталось.

Весна придёт, будут сажать.

Быть добру.

Юрий Кот